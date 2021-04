IPL 2021, Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders, 3rd Match: आईपीएल-14 में रविवार (11 अप्रैल) को सीजन के तीसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) ने नीतिश राणा (Nitish Rana) और राहुल त्रिपाठी (Rahul Tripathi) की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) के खिलाफ छह विकेट पर 187 रन का स्कोर खड़ा किया. इस पारी के दौरान राणा ने 56 गेंद में 80 रन बनाए, जिसमें नौ चौके और चार छक्के जड़े थे, जबकि राहुल त्रिपाठी ने 29 गेंद में पांच चौके और दो छक्के से 53 रन की पारी खेली. इसी के साथ राहुल त्रिपाठी ने खास उपलब्धि भी हासिल कर ली. Also Read - IPL 2021, Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders, 3rd Match: हैदराबाद की 10 रन से हार, जानिए KKR की जीत की 5 बड़ी वजह

राहुल त्रिपाठी ने अपने आईपीएल करियर का छठा अर्धशतक जड़ा और इसी के साथ वह इस लीग में एक हजार रन पूरा करने वाले 74वें खिलाड़ी बन गए. इस मुकाम तक पहुंचने के लिए त्रिपाठी 45 पारियां खेलीं. वह अब तक 100 चौकों और 30 छक्कों की मदद से 1041 रन बना चुके हैं. इस दौरान उनका सर्वोच्च स्कोर 93 रहा है. Also Read - IPL 2021, SRH vs KKR: मनीष पांडे का अर्धशतक बेकार, कोलकाता ने हैदराबाद को 10 रन से हराया

बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. शुभमन गिल (15) ने नितीश राणा के साथ पहले विकेट के लिए 42 गेंदों पर 53 रनों की साझेदारी की. गिल को राशिद खान ने बोल्ड किया.इसके बाद राणा ने राहुल त्रिपाठी के साथ ताबड़तोड़ अंदाज में खेलते हुए 50 गेदों पर 93 रनों की पार्टनरिशिप की.

Innings Break!

Half-centuries from Nitish Rana (80) and Rahul Tripathi (53) and a cameo at the backend by @DineshKarthik, propel @KKRiders to a total of 187/6 on the board.

Scorecard – https://t.co/yqAwBPCpkb #VIVOIPL #SRHvKKR pic.twitter.com/7EzlOG6TQP

— IndianPremierLeague (@IPL) April 11, 2021