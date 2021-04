Indian Premier League 2021, Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore, 6th Match: आईपीएल-14 में बुधवार (14 अप्रैल) को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) और सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) के बीच सीजन का छठा मैच खेला गया, जिसमें आरसीबी ने 6 रन से जीत दर्ज की. शाहबाज अहमद ने एक ओवर में तीन विकेट लेकर मैच की तस्वीर बदली, जिसके चलते आरसीबी ने रोमांचक मुकाबले में हैदराबाद को आसान दिख रही जीत से वंचित कर दिया. मुकाबले के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वॉर्नर (David Warner) ने कहा कि इस हार को पचाना मुश्किल है. Also Read - IPL 2021- Who is Shahbaz Ahmed: जानें कौन है यह खिलाड़ी, जिसने RCB को दिलाई जीत

वॉर्नर ने मैच के बाद कहा, ‘‘हमारे गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया हालांकि आरसीबी के लिये ग्लेन मैक्सवेल ने उम्दा बल्लेबाजी की. हम कोई साझेदारी नहीं बना सके.’’ डेविड वॉर्नर ने अपने बल्लेबाजों पर नाराजगी जताते हुए कहा, ‘‘मैं बहुत निराश हूं कि बायें हाथ के स्पिनरों के खिलाफ बल्ला सीधा रखकर शॉट नहीं खेले. हमें यहां तीन मैच और खेलने हैं और विकेट आगे अच्छी होने की उम्मीद है.हम पावरप्ले में विकेट लेने और बड़ी साझेदारी बनाने की कोशिश करेंगे.’’ Also Read - IPL 2021 SRH vs RCB: इन 5 वजहों के चलते सनराइजर्स से हारी बाजी जीता बैंगलोर

बता दें कि बैंगलोर को 149 रनों पर सीमित करने के बाद हैदराबाद की टीम कप्तान डेविड वॉर्नर और मनीष पांडे की उम्दा पारियों का फायदा नहीं उठा सकी और बैंगलोर को गेंदबाजों को हावी होने के मौका दिया. 20 ओवर की समाप्ति तक हैदराबाद 9 विकेट पर 143 रन ही बना सकी. Also Read - IPL 2021 SRH vs RCB: कैसे एक ही ओवर में पलट गया खेल; देखें बैंगलोर-हैदराबाद मैच की हाईलाइट्स

यह हैदराबाद की लगातार दूसरी हार है, जबकि कोहली की टीम की यह लगातार दूसरी जीत है. अपने पहले मैच में हैदराबाद को केकेआर से हार मिली थी, जबकि बैंगलोर ने मुंबई इंडियंस को अंतिम गेंद पर दो विकेट से हराया था.