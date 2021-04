Indian Premier League 2021, Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore, 6th Match: आईपीएल-14 में सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) के हाथों 6 रन से हार का सामना करना पड़ा. सनराइजर्स का सामना अब 17 अप्रैल को मुंबई इंडियंस से होगा. सनराइजर्स हैदराबाद के कोच ट्रेवर बेलिस का मानना है कि आखिरी ओवर में हर्षल पटेल की कमर तक आती फुलटॉस को नो-बॉल करार देने का अंपायरों का फैसला सही था. Also Read - IPL 2021, Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore: गुस्साए Virat Kohli ने कुर्सी पर मारा बल्ला, आचार संहिता के उल्लंघन पर फटकार

सनराइजर्स के कप्तान डेविड वॉर्नर उस फैसले से खुश नहीं दिखे. बेलिस ने कहा, ''वह (वॉर्नर) निराश था क्योंकि हम अच्छा नहीं खेल रहे थे और हार गए थे. अंपायर का फैसला सही था. पहली गेंद बल्लेबाज के शरीर को निशाना करके नहीं डाली गई थी तो चेतावनी नहीं दी गई. दूसरी गेंद निश्चित तौर पर नोबॉल थी लिहाजा अंपायर सही थे.''

बता दें कि आरसीबी के गेंदबाज हर्षल पटेल ने 18वें ओवर की चौथी गेंद नोबॉल डाली थी लेकिन वह लेग साइड की तरफ थी तो चेतावनी नहीं दी गई. इसके बाद आखिरी ओवर में फुलटॉस डालने पर उसे चेतावनी मिली. बेलिस ने कहा कि उनकी टीम ने 40 में से 35 ओवर तक अच्छी क्रिकेट खेली. उन्होंने कहा, ''हमने आखिरी कुछ ओवरों में रन दे दिये. इसके बाद बल्लेबाजी में भी एक ओवर में तीन विकेट गिर गए जो खराब क्रिकेट और बल्लेबाजों के खराब शॉट थे. हमने 35 ओवर अच्छा खेला लेकिन ऐसी शानदार टीमों के खिलाफ पूरे 40 ओवर अच्छा खेलना होता है.''

आरसीबी के खिलाफ मोहम्मद नबी की जगह जैसन होल्डर को उतारने के फैसले पर उन्होंने कहा, ‘‘नबी को पहले मैच में चोट लगी थी और वह फिट नहीं था. उसका सिर भारी हो रहा था और काफी दर्द थी. इससे हमें जैसन को उतारने का मौका मिला.’’ न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्सन के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, ‘‘वह अब अभ्यास कर रहा है.इस मैच से पहले हमने दो दिन अभ्यास किया जिसमें से एक दिन वह भी था.’’