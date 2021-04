Indian Premier League 2021, Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) ने सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) के खिलाफ 14 अप्रैल को 6 रन से जीत दर्ज की. ये आरसीबी की इस सीजन लगातार दूसरी जीत रही, लेकिन कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) की ये खुशी कुछ हद तक कम जरूर हो गई है. विराट कोहली को आचार संहिता का दोषी पाया गया है. कोहली ने हैदराबाद के खिलाफ सीजन के छठे मैच में आउट होने पर गुस्से में कुर्सी को लात मारी थी, जिसके चलते उन्हें आईपीएल की आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर फटकार लगाई गई है. Also Read - IPL 2021, Rajasthan Royals vs Delhi Capitals: मैच प्रीव्यू, पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल, जानिए क्या हो सकती है Playing XI?

विराट कोहली को 12.1 ओवर में जेसन होल्डर ने शॉर्ट गेंद पर डीप में विजय शंकर के हाथों लपकवाया. कोहली 29 गेंदों में 33 रन बनाकर पवेलियन लौटे. इसके हताश विराट कोहली ने डगआउट में पहुंचकर कुर्सी पर अपना बल्ला दे मारा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. Also Read - Indian Premier League 2021 Points Table: बैक-टू-बैक जीत के साथ RCB टॉप, तीन टीमें नहीं खोल सकीं अब तक खाता

Full disappointed King Kohli 😭😭 Also Read - IPL 2021: Rahul Chahar के काम आई कप्तान Rohit Sharma की ये 'खास रणनीति', तभी पलटा मैच का पासा!

Kya hogayaking aapko after lockdown 😓 your not playing like old Virat 😭

I don’t know When you got out then literally come tears from my eyes 😭😭

When you are out then that day I couldn’t sleep well 😭😓😓

Always loving you 😘😘@imVkohli pic.twitter.com/njc5VPjp8p

— Allu Eswar Naik (@allueswarnaik) April 14, 2021