Indian Premier League 2021, Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad, 9th Match: मुंबई इंडियंस के खिलाफ सीजन के 9वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) के तेज गेंदबाज टी. नटराजन (T. Natarajan) नहीं खेले. 24 आईपीएल मैचों में 20 शिकार कर चुके नटराजन को मैदान पर ना देख फैंस के मन में यही सवाल आया कि आखिर इस बॉलर को प्लेइंग इलेवन में स्थान क्यों नहीं मिला. हालांकि सनराइजर्स हैदराबाद के क्रिकेट निदेशक टॉम मूडी (Tom Moody) ने इस राज से पर्दा टॉस के कुछ देर बाद ही उठा दिया. Also Read - Indian Premier League 2021 Points Table: टॉप पर Mumbai Indians, 'हार की हैट्रिक' के साथ SRH सबसे नीचे

हैदराबाद ने इस मुकाबले के लिए टीम में चार बदलाव किए. नटराजन के अलावा उसने जेसन होल्डर, रिद्धिमान साहा और शाहबाज नदीम को भी मुकाबले से बाहर रखा. टॉम मूडी ने स्पष्ट करते हुए बताया कि मुंबई इंडियंस के खिलाफ एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए आईपीएल के मुकाबले में नटराजन को बाहर नहीं रखा गया, बल्कि उन्हें आराम दिया गया. Also Read - IPL 2021: Royal Challengers Bangalore को मिली बड़ी राहत, टीम से जुड़े ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर Daniel Sams

मूडी ने कहा, “नटराजन को बाहर नहीं किया गया बल्कि उन्हें आराम दिया गया है. हमें पता है कि उन्होंने पिछले छह महीनों में काफी क्रिकेट खेला है. हमें उनका ख्याल रखना है, क्योंकि आईपीएल का सीजन लंबा चलना है. अगर वह 100 फीसदी फिट रहे तो जरूर खेलेंगे.” Also Read - Indian Premier League 2021, Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad, 9th Match: SRH ने गंवाया लगातार तीसरा मैच, David Warner बोले- हमारी बल्लेबाजी खराब रही, ऐसा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है

नटराजन की जगह इस मुकाबले के लिए खलील अहमद को टीम में शामिल किया गया है. उनके अलावा ऑफ स्पिनर मुजीब उर रहमान, लेफ्ट आर्म स्पिनर अभिषेक शर्मा और बल्लेबाज विराट सिंह को शामिल किया गया है.

Another tremendous performance from our bowlers, another tremendous victory! 💙#OneFamily #MumbaiIndians #MI #MIvSRH #IPL2021 pic.twitter.com/nDUIAPWWxs

— Mumbai Indians (@mipaltan) April 17, 2021