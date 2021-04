इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) के 14वें सीजन में लगातार चार मैच जीत धमाकेदार शुरुआत करने वाले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के अजेय रथ पर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने रोक लगाई है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सीएसके ने ऑलराउंडर खिलाड़ी रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) के प्रदर्शन के दम पर आरसीबी को 69 रन से हराया। Also Read - IPL 2021 SRH vs DC Live Updates and Score in Hindi: रन आउट हुए पृथ्वी शॉ; दिल्ली का स्कोर 86/2

मैच के बाद बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने जडेजा की जमकर तारीफ की। कोहली ने कहा कि वो जडेजा को गेंद, बल्ले और फील्डिंग में इस तरह का प्रदर्शन करते देख बेहद खुश है क्यों जल्द ही ये ऑलराउंडर भारतीय टीम के लिए खेलता नजर आएगा।

कोहली ने कहा, "जडेजा की काबिलियत हमेशा से सबसे सामने रही है। मैं आज उसे बल्ले, गेंद और फील्ड पर प्रदर्शन करते देख बेहद खुश हुआ। दो महीनों के बाद, वो भारतीय टीम के लिए खेलने लौटेगा और अपने मुख्य ऑलराउंडर को बल्ले से अच्छा करते देख हमेशा ही अच्छा लगता है। जब वो खेलता है तो उसमें आत्मविश्वास होता है, इससे कई मौके बनते है।"

टूर्नामेंट में पहली हार पर कप्तान ने कहा, “आपको इसे सही तरीके से देखना होगा। मुझे लगता है कि ये हमारी टीम के लिए सकारात्मक फीडबैक है। इस तरह का प्रदर्शन, टूर्नामेंट की शुरुआत में हो जाय तो अच्छा है। हमारी शुरुआत अच्छी थी। एक खिलाड़ी ने हमें पूरी तरह पछाड़ दिया।”

कोहली ने हर्षल पटेल की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, “उसने अच्छी गेंदबाजी की और हम लगातार उसका समर्थन करते रहेंगे। उसके दो विकेटों ने मूमेंटम सीएसके से छीन लिया लेकिन आखिरी ओवर में जड्डू ने वापस छीन लिया। हमें इस हार को सही तरीके से देखना होगा।”