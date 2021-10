भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने आईपीएल के दूसरे हाफ से पहले दो बड़े ऐलान कर दिए थे. वह इस आईपीएल सीजन के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की कप्तानी नहीं करेंगे, जबकि आगामी टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) में भी वह आखिरी बार इस फॉर्मेट में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे. विराट के इस निर्णय के पीछे आखिर क्या वजह थी, उन्होंने इसका खुलासा कर दिया है. विराट ने इसके पीछे दो वजहें खास बताई हैं.Also Read - IPL 2021- चेन्नई सुपरकिंग्स का माहौल देखकर Robin Uthappa को आई Gautam Gambhir की याद

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) को आज प्लेऑफ के एलिमिनेटर राउंडर में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से भिड़ना है. यहां जीत दर्ज करने वाली टीम क्वॉलीफायर 2 में अपनी जगह पक्की करेगी. इस मैच से पहले विराट ने कप्तानी छोड़ने के अपने निर्णय पर बात की है. Also Read - IPL 2021- अपनी मैच फिनिशिंग पारी पर बोले MS Dhoni- मैं बस गेंद को मारना चाहता था

