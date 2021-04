इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) में इस बार ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) का बल्ला खूब रन उगल रहा है. मैक्सी को इस बार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने अपनी टीम में मौका दिया है और वह यहां बखूबी खुद को साबित कर रहे हैं. रविवार को मैक्सवेल कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ बैटिंग पर उतरे तो उन्होंने इस सीजन का अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया और आरसीबी की जीत में अहम भूमिका निभाई. मैक्सवेल की इस परफॉर्मेंस पर वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने पंजाब किंग्स (PBKS) से मजे लिए हैं. Also Read - IPL 2021, DC vs PBKS, LIVE: दिल्‍ली कैपिटल्‍स ने चुनी गेंदबाजी, रहाणे बाहर, स्‍टीव स्मिथ को मिली 11 में जगह

रविवार को आरसीबी की टीम शुरुआत में ही मुश्किल में घिर गई थी. कप्तान विराट कोहली (5) और रजत पाटीदार (1) दूसरे ही ओवर में अपने विकेट गंवा चुके थे. यहां से मैक्सवेल ने आरसीबी की पारी को बखूबी संभाला और 49 बॉल में 78 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर उसका स्कोर 200 पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. मैक्सवेल की इस शानदार पारी की तारीफ भारतीय टीम के पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज और किंग्स XI पंजाब (अब पंजाब किंग्स) के पूर्व कप्तान वीरेंद्र सहवाग ने भी की है. इस मौके पर उन्होंने पंजाब की टीम से मजे भी लिए. Also Read - KL Rahul Birthday: कोच अनिल कुंबले ने राहुल को खिलाया केक, अथिया शेट्टी ने इस तरह किया विश

Good to see Maxwell finally play to his potential in this IPL. Also Read - IPL 2021, DC vs PBKS, Live Score and Updates: दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीता, बॉलिंग का फैसला

Meanwhile Maxwell to his previous team owners.#RCBvKKR pic.twitter.com/StBnPIZrMg

— Virender Sehwag (@virendersehwag) April 18, 2021