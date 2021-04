पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स (PBKS vs KKR) के बीच सोमवार को खेले गए मैच के दौरान युवा लेग स्पिनर रवि बिश्नोई (Ravi Bishnoi) ने एक ऐसा हैरतअंगेज कैच पकड़ा, जिसने देखने वालों को हैरान कर दिया. रवि के इस कैच की जमकर तारीफ हो रही है और इस आईपीएल का बेस्ट कैच बताया जा रहा है. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) ने इसे आईपीएल इतिहास का सबसे बेहतरीन कैच करार दिया है. पीटरसन ने ट्वीट कर लिखा, ‘हर आईपीएल टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन कैच.’ Also Read - IPL 2021: पंजाब को हराकर 3 पायदान ऊपर चढ़ा केकेआर, टॉप 4 में कोई बदलाव नहीं

कोलकाता की टीम यहां 124 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी. इस दौरान अपने दोनों ओपनरों के विकेट वह सस्ते में ही गंवा चुकी थी और अभी सुनील नरेन (Sunil Narine) क्रीज पर आए ही थे कि रबि बिश्नोई ने बेहतरीन कैच पकड़कर उनकी पारी का अंत कर दिया. यह बिल्कुल ही नामुमकिन सा कैच था, जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी. Also Read - IPL 2021: नाइट राइडर्स की दूसरी जीत पर खुश हुए कप्तान Eoin Morgan, इन्हें दिया जीत का श्रेय

अर्शदीप सिंह तीसरा ओवर फेंक रहे थे और इसकी अंतिम गेंद पर ही नरेन को डीप मिड विकेट की ओर एक ऊंचा शॉट खेला. गेंद सही से मिडल नहीं हुई थी लेकिन फिर भी यह चौके के रूप में जाती दिख रही थी क्योंकि वहां कोई फील्डर तैनात नहीं था. लेकिन डीप स्केयर लेग में तैनात रवि बिश्नोई गेंद पर ही आंखें गढ़ाए तेजी से दौड़ते चले आए और उन्होंने हवा में ही छलांग लगा दी.

वह कैच पकड़ने के बाद भी कुछ पल हवा में ही तैरते दिखाई दिए और उन्होंने गेंद को अपने दोनों हाथों में थामे रखा. इस बीच केकेआर को 17 रन के स्कोर पर यह तीसरा झटका लग चुका था. नरेन अपना खाता भी नहीं खोल पाए और उन्हें निराश होकर डग आउट में लौटना पड़ा. यह विकेट भले अर्शदीप सिंह के खाते में गया लेकिन इस पर पूरी तरह से बिश्नोई ने अपना नाम लिखा.

Ravi Bishnoi can't keep calm after tremendous catch to get Narine out.

Courtesy – @IPL#PBKSvsKKR #KKRvPBKS #ravibishnoi #catch #pbks #BestFanArmy #PBKS #IPL2021 pic.twitter.com/hret8rMF84

