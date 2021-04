इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) के 14वें सीजन के 11वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के हाथों मिली हार के बाद पंजाब किंग्स (Punjab Kings) के कप्तान केएल राहुल (KL Rahul) ने कहा है कि उनकी टीम ने 15 से 20 रन कम बनाए थे। Also Read - IPL 2021: लगातार तीसरी जीत के साथ शीर्ष पर बरकरार RCB; नंबर-1 बल्लेबाज बने शिखर धवन

रविवार को यहां वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के 92 रन के दम पर दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को छह विकेट से हरा दिया। गौरतलब है कि रविवार को कप्तान राहुल का जन्मदिन भी था। Also Read - CSK vs RR Dream11 Team Prediction IPL 2021: चेन्नई vs राजस्थान, आज इन्हें बनाए कप्तान और उपकप्तान

मैच के बाद राहुल ने कहा, “मैं अपने जन्मदिन पर जीत चाहता था, लेकिन खुशनसीब नहीं रहा, उम्मीद है अगले मुकाबलों में हम वापसी करेंगे। अगर आप अंत में देखोगे तो लगेगा कि हमने 15 से 20 रन कम बनाए हैं।” Also Read - Indian Premier League 2021, Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals, 12th Match: यहां देखें CSK vs RR मैच की Live Streaming

पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट पर 195 रन का स्कोर बनाया, जिसे दिल्ली कैपिटल्स ने 10 गेंद बाकी रहते चार विकेट खोकर हासिल कर लिया।

दिल्ली कैपिटल्स की तीन मैचों में ये दूसरी जीत है और टीम के अब चार अंक हो गए हैं और वो तालिका में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। पंजाब किंग्स को तीन मैचों में दूसरी हार का सामना करना पड़ा है।

उन्होंने कहा, “वानखेड़े में दूसरी पारी आसान नहीं होती है, वो भी तब जब आप क्वालिटी टीम के सामने खेल रहे हों। मुझे नहीं लगता कि पहली पारी में बल्लेबाजी करना गलत साबित हो रहा है। हम टॉस नहीं जीत पाए मुझे इसकी निराशा जरूर है। ओस की वजह से फर्क पड़ा। वानखेड़े में दूसरी पारी में गेंदबाजी करना चुनौतीपूर्ण होता है। हम हमेशा इस तरह के हालात के लिए खुद को तैयार रखने की कोशिश करते हैं लेकिन अक्सर इन हालात में मुश्किल होती है।”

राहुल ने आगे कहा, “मेरे ख्याल से ये (गेंद बदलना) सही था और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मेरी टीम हार गई। मैंने अंपायर्स से कई बार गेंद बदलने की बात कही लेकिन वो नियमों में नहीं है।”