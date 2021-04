विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की इस बार आईपीएल (IPL 2021) में शानदार शुरुआत हुई है. विराट की टीम ने इस सीजन दो मैच खेले हैं और दोनों में उसने जबरदस्त जीत दर्ज की है. पहले मैच में मुंबई इंडियंस को हराने वाले रॉयल चैलेंजर्स ने बुधवार को खेले गए अपने दूसरे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 6 रनों से मात दे दी. Also Read - IPL 2021 SRH vs RCB: इन 5 वजहों के चलते सनराइजर्स से हारी बाजी जीता बैंगलोर

विराट की टीम इस मैच में सनराइजर्स की पारी के 16वें ओवर तक बहुत पीछे थी. लेकिन 17वां ओवर उन्होंने युवा लेफ्टआर्म स्पिनर शाहबाज अहमद को दिया, जिन्होंने इस ओवर में सिर्फ 1 रन खर्च कर 3 अहम विकेट भी चटकाए. उनके इस प्रदर्शन की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स ने यह मैच जीतकर अंक तालिका में अपना स्थान पहले नंबर पर बना लिया है. Also Read - IPL 2021 SRH vs RCB Highlights in Hindi: शाहबाज अहमद ने पलटा खेल; बैंगलोर ने हैदराबाद को 6 रन से हराया

जानें कौन हैं शाहबाज अहमद: शाहबाज मूल रूप से हरियाणा के मेवात के हैं, जो घरेलू क्रिकेट में बंगाल के लिए खेलते हैं. 26 वर्षीय इस ऑलराउंडर खिलाड़ी को बैंगलोर ने आईपीएल 2020 में उनके बेस प्राइज 20 लाख रुपये में खरीदा था. इसके बाद इस खिलाड़ी को उस सीजन सिर्फ 2 ही मैच खेलने का मौका मिला था. शाहबाज लेफ्टहैंड बैटिंग और लेफ्टआर्म स्पिन बॉलिंग करते हैं. Also Read - IPL 2021: Glenn Maxwell ने 5 साल बाद जड़ी IPL में फिफ्टी, RCB को सम्मानजनक स्कोर पर पहुंचाया

उन्होंने अब तक के अपने करियर में 13 फर्स्ट क्लास, 21 लिस्ट A और 25 टी20 मैच खेले हैं. लिस्ट A क्रिकेट में उनके नाम एक शतक के साथ कुल 435 रन और 18 विकेट दर्ज हैं. इसके अलावा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 559 रन बना चुके हैं, जिसमें 4 हाफ सेंचुरी शामिल हैं. यहां उनके नाम 37 विकेट दर्ज हैं.

उनके अभी तक के टी20 क्रिकेट की अगर बात करें तो उन्होंने 25 मैचों के अपने करियर में अभी तक एक हाफ सेंचुरी की मदद से 195 रन बनाए हैं और बॉलिंग में उन्होंने कुल 24 शिकार किए हैं.

हालांकि बुधवार का दिन उनके लिए बेहद खास था. यहां रॉयल के कप्तान विराट कोहली ने टॉस के वक्त ही यह खुलासा कर दिया था कि शाहबाज आज नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे. हालांकि वह 10 बॉल में 14 रन बनाकर आउट हो गए. उनका नंबर 3 पर खेलना इसलिए भी खास है क्योंकि इससे पहले आईपीएल में उन्होंने सिर्फ 2 ही बार बल्लेबाजी की है.

