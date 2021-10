कोई युवा क्रिकेटर अगर अपने खेल से एमएस धोनी (MS Dhoni) को प्रभावित कर दे तो यह अपने आप में ही खास हो जाता है. शनिवार को यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) ने कुछ ऐसा ही किया. उन्होंने चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ अपने आईपीएल करियर की पहली फिफ्टी जड़ी. यशस्वी ने मात्र 19 गेंद पर यह कारनामा किया, जिसे देखकर धोनी भी प्रभावित थे. मैच खत्म होने के बाद यशस्वी इस लीजेंड खिलाड़ी से मिलने पहुंचे तो धोनी (MS Dhoni) ने उनकी टी-शर्ट और उनके बल्ले पर अपने हस्ताक्षर कर उन्हें यह खास उपहार दिया. अपने हीरो का ऑटोग्राफ पाकर यशस्वी ने भी कहा कि आज दिन बन गया.Also Read - स्‍पाइक के बावजूद 3rd अंपायर ने नहीं दिया आउट, KL Rahul ने फील्‍ड अंपायर पर निकाला गुस्‍सा

धोनी (MS Dhoni) का सिग्नेचर लेने के बाद यशस्वी ने अपनी टीम के साथी खिलाड़ी अनुज रावत (Anuj Rawat) से इस मैच पर और धोनी से मिले ऑटोग्राफ पर चर्चा भी की. इस दौरान उन्होंने अपनी पारी के बारे में बताया कि वह जब पिच पर गया तो यही सोचा था कि पहले विकेट देख लूं कि कैसा है. हालांकि यह अहसास पहले ही हो गया था कि वह अच्छा ही होगा और मैं कमजोर गेंदों को मारना चाहता था. ताकि टीम को बेहतरीन शुरुआत मिल सके और हम 190 रन का टारगेट हासिल कर सकें.

What a moment meeting the legendary @msdhoni sir and greatly elated by getting his signature on my bat. Always an inspiration! 🙌🙏 pic.twitter.com/pWsoxsFNzj

— Yashasvi Jaiswal (@yashasvi_j) October 3, 2021