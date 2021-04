IPL 2021: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस (RCB vs MI) के बीच खेले गए आईपीएल 2021 के पहले मुकाबले में विराट कोहली (Virat Kohli) की टीम को दो विकेट से करीबी जीत मिली. इस मैच में टीम के सबसे अनुभवी बल्‍लेबाज एबी डीविलियर्स (Ab de Villiers) नंबर-5 पर बल्‍लेबाजी के लिए आए. पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) उनके मध्‍यक्रम में बल्‍लेबाजी करने से नाराज हैं. Also Read - MI vs RCB IPL 2021 LIVE BLOG: मुंबई के मैदान पर 'गुरू' MS Dhoni से टकराएंगे 'शिष्य' रिषभ पंत

युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने मैच के दौरान ट्वीट करते हुए लिखा, "एबी डीविलियर्स (Ab de Villiers) के नंबर-5 पर बल्‍लेबाजी करने का निर्णय मेरी समझ से बाहर है. मेरा मानना है कि ओपनिंग के बाद आपके सर्वश्रेष्‍ठ बल्‍लेबाज को खेलने के लिए नंबर-3 या 4 पर आना चाहिए."

मैच खत्‍म होने के बाद विराट कोहली को भी डीविलियर्स के निचले क्रम में खेलने के संबंध में सफाई देनी पड़ी. उन्‍होंने कहा, "एबी डीविलियर्स बहुमुखी प्रतिभा वाले खिलाड़ी हैं और विरोधी टीमों में उन्‍हें लेकर डर नजर आता है. हमारे पास बल्‍लेबाजी में गहराई है, जिसका हम फायदा उठाना चाहते थे."

Don’t understand @ABdeVilliers17 batting at no 5 !!? 🤷‍♂️your best batsmen after opening have to come at no 3 or no 4 in t20 just an opinion #MIvRCB #IPL2021

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) April 9, 2021