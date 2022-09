दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा (Brian Lara) को पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर टॉम मूडी (Tom Moody) की जगह 2023 के आईपीएल सीज़न के लिए सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, सनराइजर्स टीम ने शनिवार को ट्विटर के जरिए इसकी घोषणा की. किसी टी20 टीम के मुख्य कोच के रूप में ये 53 वर्षीय पूर्व खिलाड़ी का पहला कार्यभार होगा.Also Read - Road Safety World Series: सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में खेलेंगे युवराज सिंह, इरफान पठान, हरभजन सिंह

वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान पिछले दिसंबर में रणनीतिक सलाहकार और बल्लेबाजी कोच के रूप में SRH में शामिल हुए थे. आईपीएल टीम ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया, “क्रिकेट के दिग्गज ब्रायन लारा आगामी #IPL सीज़न के लिए हमारे मुख्य कोच होंगे.” Also Read - पंजाब किंग्स ने अनिल कुंबले को मुख्य कोच पद से हटाया, IPL 2023 के लिए चुनेंगे नया कोच

Announcement

The cricketing legend Brian Lara will be our head coach for the upcoming #IPL seasons.#OrangeArmy pic.twitter.com/6dSV3y2XU2

— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) September 3, 2022