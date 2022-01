दिग्गज दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज एबी डीविलियर्स (AB de Villiers) के बिना इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2022) के 15वें सीजन में उतरने को तैयार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) मेगा ऑक्शन के दौरान 19 साल के प्रोटियाज खिलाड़ी डेवाल्ड ब्रेविस (Dewald Brevis) पर बोली लगा सकती है। चूंकि उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी शैली को देखने के बाद फैंस ने ब्रेविस को ‘बेबी ABD’नाम दिया है।Also Read - भारत, फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री के लिए 375 मिलियन डॉलर के सौदे पर करेंगे हस्ताक्षर

दक्षिण अफ्रीका के अंडर -19 क्रिकेटर ब्रेविस वेस्टइंडीज में चल रहे आईसीसी अंडर -19 क्रिकेट विश्व कप के दौरान उभरे हैं। ब्रेविस टूर्नामेंट के अब तक के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने चार मैचों में 90.50 के औसत और 86.39 के स्ट्राइक रेट से कुल 362 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और तीन अर्धशतकीय पारियां शामिल है।

आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन के लिए अपना नाम रजिस्टर करा चुके ब्रेविस खुद भी आरसीबी के लिए खेलने को उत्सुक हैं। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नजर डालते ही साफ हो जाता है कि वो एबी डिविलियर्स के साथ रॉयल चैलेजर्स बैंगलोर के बड़े फैन हैं। ब्रेविस ने अपने अकाउंट से आरसीबी की जर्सी में एक तस्वीर भी पोस्ट की है।

Except RCB other team even bid for Brevis after this video we should ban that franchise pic.twitter.com/4pLWI2qpce

— Sai (@akakrcb6) January 28, 2022