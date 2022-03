आईपीएल (IPL 2022) शुरु होने से करीब दो सप्‍ताह पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) फ्रेंचाइजी ने फॉफ डु प्‍लेसिस (Faf du Plessis) को कप्‍तान नियुक्‍त करने के साथ-साथ आगामी सीजन के लिए अपने जर्सी भी लांच कर दी है. फ्रेंचाइजी को उम्‍मीद है कि नए कप्‍तान और जर्सी के साथ आरसीबी अबतक एक भी खिताब नहीं जीत पाने के अपने सूखे को खत्‍म कर देगी. डु प्‍लेसिस के साथ-साथ विराट कोहली, दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) और हर्षल पटेल (Harshal Patel) ने नई जर्सी का अनावरण किया.Also Read - IND vs SL: चिन्‍नास्‍वामी में लगने लगे ABD..ABD..के नारे, विराट कोहली ने कुछ यूं किय रिएक्‍ट, VIDEO

आरसीबी ने '2022 सीजन टीम किट' और 'एथलीजर कलेक्शन' का अनावरण किया. चर्च स्ट्रीट पर अपने प्रशंसकों के सामने स्टाइलिश क्रिकेटर फाफ डू प्लेसिस, दिनेश कार्तिक और हर्षल पटेल ने अपनी नई जर्सी का अनावरण किया. आरसीबी टीम की नई जर्सी अथक ऊर्जा को दशार्ती है और खिलाड़ियों में जोश पैदा करती है.

