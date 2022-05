रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के स्टार बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ बुधवार को रन आउट क्या हुए वह विराट कोहली (Virat Kohli) से अब तक नाराज हैं. दरअसल चेन्नई के खिलाफ विराट कोहली के साथ तेजी से रन दौड़ने में गच्चा खा गए और उन्होंने सिर्फ 3 रन के निजी स्कोर पर रन आउट के रूप में वापस लौटना पड़ा. इसके बाद मैक्सवेल ने विराट से साफ-साफ कह दिया कि अब मैं आपके साथ नहीं खेल सकता क्योंकि आप बहुत तेज दौड़ते हो. हालांकि मैक्सवेल ने यह बात मजाकिया अंदाज में कही.Also Read - टाइमल मिल्स IPL 2022 से आउट, इस युवा खिलाड़ी को मिला मौका

कोहली और मैक्सवेल की बल्लेबाजी जोड़ी आईपीएल 2022 के मौजूदा सत्र में दो रन आउट हो चुकी है. दोनों ही मौकों पर कोहली के जल्दी सिंगल लेने के चक्कर में उनके पार्टनर के लिए नुकसानदेह साबित हुआ. Also Read - एक ही मैच में 7 बदलाव, तीन खिलाड़ी चोटिल होकर प्लेइंग इलेवन से OUT

बुधवार को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच के 9वें ओवर में कोहली ने गेंद को खेलते हुए सिंगल लेने की कोशिश की लेकिन दूसरे छोर पर खड़े मैक्सवेल क्रीज पर पहुंचने में असफल रहे और केवल तीन रन बनाकर पवेलियन लौट गए. Also Read - प्लेऑफ से बाहर मुंबई इंडियंस, हेड कोच महेला जयवर्धने ने बताई ये गलती

इससे पहले 16 अप्रैल को, दिल्ली के खिलाफ अपने मैच में, कोहली ने इसी तरह एक सिंगल के चक्कर में थे, लेकिन मैक्सवेल ने रन लेने से मना दिया था, जिसके कोहली बदकिस्मत रहे थे, क्योंकि उन्हें पवेलियन जाना पड़ा था.

मैक्सवेल ने मजाकिया अंदाज में कोहली से कहा, ‘मैं आपके साथ बल्लेबाजी नहीं कर सकता. आप बहुत तेज दौड़ते हैं.’ RCB की टीम ने अपने टि्वटर हैंडल पर चेन्नई के खिलाफ जीत के बाद खिलाड़ियों से बातचीत का एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में ग्लेन मैक्सवेल विराट को हंसते-हंसते बोल रहे हैं कि आप बहुत तेज दौड़ते हो.

RCB v CSK, Dressing Room Celebrations

The smiles and laughter returned & the players celebrated the win with the customary victory song. We also asked Maxi, Harshal, Siraj and the coaches about last night’s win against CSK.#PlayBold #WeAreChallengers #IPL2022 #RCB #ನಮ್ಮRCB pic.twitter.com/uW5hl7b4ko

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) May 5, 2022