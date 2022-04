IPL 2022: इंग्लैंड के विकेटकीपर-बल्लेबाज जोस बटलर (Jos Buttler) आईपीएल-2022 में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) का हिस्सा हैं. बटलर इस वक्त फॉर्मे में हैं. उन्होंने 7 पारियों में तीन शतक जड़े हैं, जिसके साथ 491 रन बना चुका यह खिलाड़ी शीर्ष बल्लेबाज है. बटलर इस सत्र 32 छक्के और 41 चौके जड़ चुके हैं. जोस बटलर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नामी बल्लेबाजों में शुमार हैं, लेकिन उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि अगर वह क्रिकेटर ना होते, तो पोस्टमास्टर बनते.Also Read - आईपीएल 2022 में मुश्किल दौर रोहित शर्मा को और मजबूत करेगा: WV रमन

राजस्थान रॉयल्स के साथी खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) से बातचीत में बटलर ने बताया, “मैं हमेशा कहता हूं, एक डाकिया… तो, मैं सुबह पत्र देता और फिर मैं दोपहर में गोल्फ खेलता. Also Read - LIVE Score LSG vs MI, IPL 2022 : मनीष पांडे कैच आउट, लखनऊ का स्कोर 100 रन के पार

इस पर अश्विन ने कहा, “तो गोल्फर “क्या यह बेहतर है?” जिस पर बटलर ने जवाब दिया, “वाह! बेचारा गोल्फर… लेकिन मेरे पास एक उचित काम भी है. मैं चिट्ठियां देना चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि यह अब फैशन से बाहर हो रहा है.” Also Read - भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव ने कहा- दिल्ली कैपिटल्स ने मुझे खुलकर खेलने की आजादी दी

Ash to Jos: What’s your first impression of me?

