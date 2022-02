पंजाब किंग्स (Punjab Kings) फ्रेंचाइजी ने आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2022) सीजन के लिए भारतीय शीर्ष क्रम बल्लेबाज मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) को टीम का नया कप्तान बनाया है। बता दें कि पंजाब ने आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले अपने पूर्व कप्तान केएल राहुल (KL Rahul) को स्क्वाड से रिलीज कर दिया था।Also Read - चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा IPL 2022 का ओपनिंग मैच

किंग्स ने सोमवार को अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए अग्रवाल को नया कप्तान बनाने के फैसले का ऐलान किया। ट्वीट में मयंक ने कहा, “मैं आईपीएल 2022 में पंजाब किंग्स का नेतृत्व करके खुश हूं और सम्मानित महसूस कर रहा हूं।” Also Read - IND vs SL, 3rd T20I: तीसरे टी20 मैच से ड्रॉप हो सकते हैं Ishan Kishan, इस खिलाड़ी के साथ ओपनिंग करेंगे Rohit Sharma!

Attention #SherSquad

Our Mayank Agarwal

Send in your wishes for the new #CaptainPunjab #SaddaPunjab #PunjabKings #TATAIPL2022 @mayankcricket pic.twitter.com/hkxwzRyOVA

— Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) February 28, 2022