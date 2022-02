अंडर-19 विश्व कप (U-19 World Cup 2022) जीतकर स्वदेश लौटी भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों पर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2022) के मेगा ऑक्शन के दौरान जमकर पैसा बरसा, जिसमें से एक थे राजवर्धन हंगरगेकर (Rajvardhan Hangargekar)। इस ऑलराउंडर खिलाड़ी को आईपीएल की चैंपियन टीम चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने 1.5 करोड़ में खरीदा।Also Read - MS Dhoni की कप्तानी में क्रिस जॉर्डन का एक अलग रूप देखेंगे फैंस: PSL कमेंटेटर्स

सीएसके में चुने जाने से हंगरगेकर बेहद खुश हैं क्योंकि उनके पिता हमेशा से अपने बेटे को महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की टीम में खेलते देखना चाहते थे। राजवर्धन ने खुद इस बात का खुलासा किया। Also Read - हर्षल पटेल आईपीएल ऑक्शन में कमाए गए हर एक रुपये के हकदार हैं: सुनील गावस्कर

आईपीएल वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में हंगरगेकर ने कहा, “मैं धोनी का बड़ा प्रशंसक हूं, मेरे पिता धोनी भी उनके बहुत बड़े प्रशंसक थे। वो कहते थे कि अगर आप किसी भी आईपीएल टीम के लिए खेलेंगे तो वो सीएसके होगी। वो हमेशा ऐसा कहते थे। मुझे खुशी है कि मुझे चेन्नई में चुना गया है।” Also Read - रवि बिश्नोई की तारीफ में बोले कप्तान रोहित शर्मा- किसी भी स्टेज में गेंदबाजी कर सकता है ये खिलाड़ी

हैंगरगेकर ने मात्र 17 साल की उम्र में 2020 में पहले लॉकडाउन के दौरान अपने पिता को COVID-19 की वजह से खो दिया था।

पिछले दिन क्रिकबज को दिए एक इंटरव्यू में हंगरगेकर ने अपनी जिंदगी के इस मुश्किल पल को याद किया। उन्होंने कहा, “मेरे लिए कठिन दौर था लेकिन मैंने खुद से कहा, ‘ठीक है, जो हुआ मुझे ये स्वीकार करना होगा लेकिन मैं बस बैठा नहीं रह सकता और अपने आप को एक बुरी मानसिकता में नहीं डाल सकता हूं’। इसलिए मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मेरे लिए नेट पर जाना और उसी गति के साथ फिर से अभ्यास करना कठिन था। मैंने पहले ही अपने लक्ष्य तय कर लिए थे। मुझे पता था कि मैं क्या करना चाहता हूं।”

A massive @msdhoni fan, Rajvardhan Hangargekar cannot wait to don the @ChennaiIPL‘s yellow to fulfill his father’s dream.

He shares his emotions after winning the #U19CWC & getting picked by CSK for #TATAIPL. – By @28anand

Full interview https://t.co/Yb72KIuVg9 pic.twitter.com/Fnq20XJ1E9

— IndianPremierLeague (@IPL) February 18, 2022