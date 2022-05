मुंबई इंडियंस की दिल्‍ली कैपिटल्‍स (Points Table After DC vs MI Match) पर जीत के साथ प्‍लेऑफ की चार टीमों के नाम भी अब साफ हो गए हैं. फाफ डु प्‍लेसिस की कप्‍तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वो अंतिम टीम बन गई है जिसने प्‍लेऑफ में अपनी जगह पक्‍की कर ली है. वहीं, रिषभ पंत की टीम टॉप-4 की दौड़ से बाहर हो गई है. आरसीबी ने नंबर-4 की टीम के तौर पर प्‍लेऑफ में अपनी जगह बनाई. दिल्‍ली को पांचवें स्‍थान के साथ इस सीजन अपने अभियान का अंत करना पड़ा. अब नंबर-1 और 2 पर मौजूद गुजरात टाइटंस और राजस्‍थान रॉयल्‍स के बीच क्‍वालीफायर-1 खेला जाएगा. इसके बाद नंबर-3 पर मौजूद लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच एलिमिनेटर-1 मुकाबला होगा.Also Read - MI vs DC, IPL 2022: मुंबई इंडियंस की धमाकेदार जीत से प्लेऑफ में पहुंची रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर

लीग स्‍टेज के मैच खत्‍म होने से पूर्व अभी भी एक मुकाबला बचा है. आज शाम को मुंबई के वानखेड़े स्‍टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्‍स आमने-सामने होंगे. हालांकि इस मुकाबले के परिणाम से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Also Read - MI vs DC: दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 160 रन का लक्ष्य दिया; RCB की निगाहें रोहित शर्मा पर

आईपीएल 2022 प्‍वाइंट्स टेबल (IPL 2022 Points Table)

टीम मैच जीत हार टाई बेनतीजा प्वाइंट्स नेट रनरेट गुजरात टाइटंस (Q) 14 10 4 0 0 20 +0.316 राजस्थान रॉयल्स (Q) 14 9 5 0 0 20 +0.298 लखनऊ सुपर जायंट्स (Q) 14 9 5 0 0 18 +0.251 आरसीबी (Q) 14 8 6 0 0 16 -0.253 दिल्ली कैपिटल्स (E) 14 7 7 0 0 14 +0.204 केकेआर (E) 14 6 8 0 0 12 +0.146 पंजाब किंग्स (E) 13 6 7 0 0 12 -0.043 सनराइजर्स हैदराबाद (E) 13 6 7 0 0 12 -0.230 चेन्नई सुपर किंग्स (E) 14 4 10 0 0 8 -0.203 मुंबई इंडियंस (E) 13 3 10 0 0 6 -0.577

ऑरेंज कैप लिस्‍ट (IPL 2022 Orange Cap Holder List) Also Read - पॉवर हिटिंग और अपने शॉट्स पर काफी मेहनत कर रही हैं वेलोसिटी की कप्तान दीप्ति शर्मा

दिल्‍ली बनाम मुंबई मैच से ऑरेंज कैप की रेस में टॉप-5 में कोई बदलाव नहीं हुआ है. जोस बटलर अभी भी 629 रनों के साथ पहले स्‍थान पर हैं. केएल राहुल 537 रनों के साथ उनके सबसे निकटतम प्रतिद्वंद्वी हैं. मुंबई के खिलाफ वार्नर पांच रन बनाकर आउट हुए. इसके बावजूद भी वो इस सूची में पांचवें स्‍थान पर ही बने हुए हैं.

629 रन- जोस बटलर (14 पारियां)

537 रन- केएल राहुल (14 पारियां)

502 रन- क्विंटन डी कॉक (14 पारियां)

443 रन- फाफ डुप्लेसी (14 पारियां)

432 रन- डेविड वॉर्नर (12 पारियां)

पर्पल कैप लिस्‍ट (IPL 2022 Purple Cap Holder List)

मुंबई के खिलाफ एक विकेट निकालने वाले कुलदीप यादव पर्पल कैप की लिस्‍ट में पांचवें से चौथे स्‍थान पर आ गए हैं. उनके पास अब 14 मैचों में 21 विकेट हो गए हैं. उमरान मलिक के पास भी 13 मैचों में 21 विकेट हैं. हालांकि बेहतर रन रेट के आधार पर कुलदीप नंबर-4 पर पहुंच गए हैं. 26 विकेट के साथ कुलदीप अभी भी पहले स्‍थान पर बने हुए हैं.

26 विकेट- युजवेंद्र चहल (14 मैच)

24 विकेट- वानिंदु हसरंगा (14 मैच)

22 विकेट- कगीसो रबाडा (12 मैच)

21 विकेट- कुलदीप यादव (14 मैच)

21 विकेट- उमरान मलिक (13 मैच)