आईपीएल (IPL 2022) में आज कोलकाता नाइटराइडर्स और रॉयल चैलेंजस बैंगलोर (RCB vs KKR) के बीच अहम मुकाबला होना है. लंबे समय तक कोलकाता की कमान संभाल चुके दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) अब बैंगलोर फ्रेंचाइजी का हिस्‍सा हैं. कार्तिक ने आज मैच के दौरान अपना टार्गेट सेट कर लिया है. उनका कहना है कि जब वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakravarthy) मैदान पर आएंगे तो वो उन्‍हें स्‍लेज जरूर करेंगे. कोलकाता की टीम पहले मैच में चेन्‍नई को हराने के बाद आज मैदान में उतर रही है. वहीं, बैंगलोर को पहले मुकाबले में पंजाब से शिकस्‍त झेलनी पड़ी थी.Also Read - IPL 2022: फिटनेस के चलते Bhanuka Rajapaksa श्रीलंकाई टीम से आउट, अब Virat Kohli से लेंगे मदद

मैच से पहले आरसीबी की तरफ से अपने आधिकारिक ट्विटर हैडल पर दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) का एक वीडियो शेयर किया गया. इस वीडियो में कार्तिक से अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी को लेकर सवाल किए गए. कार्तिक का कहना है कि वो वहां लगभग सभी को जानते है. टीम मैनेजमेंट से लेकर क्रिकेटर्स से उनके अच्‍छे रिश्‍ते हैं. वो चार साल तक उस फ्रेंचाइजी के साथ रहे हैं. उनका सफर काफी शानदार रहा. Also Read - 'WC 19 में शानदार प्रदर्शन के बावजूद मुझे कर दिया गया बाहर, इसका कोई मतलब नहीं बनता था'

