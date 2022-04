IPL 2022 Weekly Review 18 to 24 April आईपीएल 2022 का बीता सप्‍ताह कई बड़े उतार-चढ़ाव से भरा रहा. हमने इस दौरान ऐसे मैच देखे जहां महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) जैसे बल्‍लेबाज ने अपने दम पर हारी हुई बाजी को जीत में बदल दिया. ऐसे खिलाड़ियों को मैदान पर हताश और निराश देखा जिनसे फैन्‍स बड़ी उम्‍मीद लगाए रखते हैं और साथ ही क्रिकेटर्स के अनैतिक व अवांछित उग्र व्‍यवहार भी सामने आए. दिल्‍ली कैपिटल्‍स के कप्‍तान रिषभ पंत (Rishabh Pant) ने नोबॉल विवाद में अपनी टीम को वापस डगआउट में आने का ईशारा कर बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया. इस सप्‍ताह हमने ऐसे क्रिकेटर को बेहद आसान कैच टपकाते भी देखा जो वो आमतौर पर शायद अपने सपने में भी पकड़ लेते होंगे.Also Read - Punjab Kings vs Chennai Super Kings, 38th Match, IPL 2022: वानखेड़े में PBKS vs CSK, संभावित प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट और मौसम पूर्वानुमान

धोनी का फिनिशिंग टच

मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्‍स के बीच मुकाबला सबसे मजेदार रहा. 21 अप्रैल को नवी मुंबई के डीवाय पाटिल स्‍टेडियम में दो बड़ी टीमें आमने-सामने थी. मैच में अच्‍छा ड्रामा देखने को मिला. अंत में चेन्‍नई को अविश्‍वसनीय जीत मिली. लोगों ने महेंद्र सिंह धोनी को बेहद कम की स्‍टम्‍पिंग छोड़ते देखा होगा. जडेजा ने भी दो बेहद आसान कैच छोड़े. मुंबई की टीम मुकाबले में जैसे-तैसे सम्‍मानजनक स्‍कोर बनाने में सफल रही. फिर चेन्‍नई को बल्‍लेबाजी के दौरान आखिरी ओवर में 17 रनों की दरकार थी. ड्वेन ब्रावो ने सिंगल लिया तो धोनी ने चार गेंद पर 16 रन ठोककर अपनी टीम को जीत दिलाई. Also Read - RCB बनाम RR कब होगा बैंगलोर-राजस्‍थान के बीच मैच, यहां देखें Live Streaming

रिषभ पंत का व्‍यवहार

दिल्‍ली कैपिटल्‍स और राजस्‍थान रॉयल्‍स के बीच मैच के दौरान भी खूब हलचल हुई. दिल्‍ली को जीत के लिए आखिरी ओवर में 36 रनों की दरकार थी. विंडीज के पावर हिटर रॉवमैन पावेल ने अपने ही देश के ओबेड मैकॉय के ओवर की पहली तीन गेंदों पर छक्‍का लगाने में सफल रहे. डगआउट में बैठा दिल्‍ली खेमा इस बात को लेकर अड़ा रहा कि तीसरी गेंद नोबॉल भी थी जिसे नहीं दिया गया. सहायक कोच प्रवीण आमरे को मैदान पर अंपायरों से बात करने के लिए भेजा गया. रुकावट के बाद मैच शुरू हुआ. जबतक पावेल मूमेंटम खो चुके थे. दिल्‍ली को 15 रन से शिकस्‍त झेलनी पड़ी. Also Read - BCCI ने डाला केएल राहुल के जश्‍न में खलल, लगा 24 लाख का जुर्माना, LSG को भी भुगतनी होगी सजा

रिषभ पंत पर 100 प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना लगाया गया. टीम में साथी शार्दुल ठाकुर पर भी 50 प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना लगा. प्रवीण आमरे पर मैच फीस काटने के साथ एक मैच का बैन भी लगा दिया गया.

विराट कोहली का गोल्‍डन डक

इस सप्‍ताह 19 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स और 23 अप्रैल को हैदराबाद के खिलाफ विराट कोहली का पहली गेंद पर आउट होना भी चर्चा में आया. बैंगलोर की टीम दूसरे मैच में 68 रन पर ऑलआउट हो गई. जोस बटलर ने क्‍लास बल्‍लेबाजी के दम पर बैक टू बैक तीसरा शतक जड़ा. इसी तर्ज पर केएल राहुल ने भी इस सप्‍ताह मुंबई के खिलाफ मैच के दौरान इस सीजन दूसरा शतक रविवार को जड़ दिया. सक्‍सेस स्‍टोरी में सनराइजर्स हैदराबाद का नाम भी दर्ज होता है क्‍योंकि उन्‍होंने बैक टू बैक पांच जीत दर्ज कर प्‍वाइंट्स टेबल पर दूसरे स्‍थान पर जगह बना ली है. हार्दिक की टीम इस सप्‍ताह अजेय रही. 12 प्‍वाइंट्स के साथ वो अंकतालिका में पहले स्‍थान पर हैं.