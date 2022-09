आईपीएल में बीते सीजन प्लेऑफ की दौड़ से बाहर रही टीमों ने नए सीजन के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं. इनमें से कई टीमो ने पिछले सीजन की हार का ठीकरा अपने चीफ कोच पर फोड़ना शुरू कर दिया है. संभवत: टीम के कुछ खिलाड़ियों पर भी इसकी गाज गिर सकती है.Also Read - IPL 2023: मुंबई इंडियन्स ने कर दी तैयारी, मार्क बाउचर को बनाया टीम का हेड कोच, जयवर्धने की छुट्टी

फिलहाल ताजा खबर यह है कि पंजाब किंग्स (PBKS) ने भी नए सत्र के लिए अपना नया कोच नियुक्त कर लिया है. प्रीति जिंटा और नेस वाडिया के स्वामित्व वाली फ्रैंचाइजी ने अनिल कुंबले (Anil Kumble) को हटाकर ट्रेवर बेलिस को अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है. Also Read - रिंकू से पहली बातचीत अच्‍छी नहीं थी, नीतीश राणा बोले- अब हम अच्‍छे दोस्‍त हैं

𝗧𝗿𝗲𝘃𝗼𝗿 𝗕𝗮𝘆𝗹-𝗶𝘀𝘀 𝗮 𝗞𝗶𝗻𝗴! 👑#SherSquad, check out what our 🆕 Head Coach has to say regarding his role 👇https://t.co/dFJYx1noU3#SaddaPunjab #PunjabKings #TrevorBayliss #HeadCoach

— Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) September 16, 2022