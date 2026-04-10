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IPL 2026: मुकुल चौधरी ने तूफानी बल्लेबाजी से LSG ने जीता मैच, KKR 3 विकेट से हारा

IPL 2026: आईपीएल 2026 में लखनऊ ने कोलकाता को हराया. मुकुल चौधरी की शानदार पारी से टीम ने आखिरी ओवर में जीत दर्ज की और मैच बेहद रोमांचक बना रहा.

Published date india.com Published: April 10, 2026 12:01 AM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
ipl 2026 match
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IPL 2026 में एक जबरदस्त मैच देखने को मिला, जहां लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 3 विकेट से हरा दिया. मैच ईडन गार्डन्स में खेला गया और आखिरी ओवर तक रोमांच बना रहा. युवा खिलाड़ी मुकुल चौधरी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत दिलाई. उनकी पारी ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया और दर्शकों को एक यादगार मुकाबला देखने को मिला.

182 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ की शुरुआत ठीक रही. मिचेल मार्श और एडेन मार्करम ने तेजी से रन बनाते हुए पहले विकेट के लिए अच्छी साझेदारी की. दोनों ने मिलकर टीम को मजबूत शुरुआत दी, जिससे रन चेज आसान लगने लगा. लेकिन कुछ ही देर बाद केकेआर के गेंदबाज वैभव अरोड़ा ने लगातार विकेट लेकर मैच का रुख बदल दिया. उन्होंने कुछ ही गेंदों में दोनों ओपनर्स को आउट कर दिया, जिससे लखनऊ पर दबाव बढ़ गया.

मिडिल ऑर्डर में लड़खड़ाई टीम

शुरुआती झटकों के बाद कप्तान ऋषभ पंत और निकोलस पूरन भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए. दोनों बल्लेबाज अच्छी शुरुआत नहीं कर सके और जल्दी आउट हो गए. इससे टीम मुश्किल में आ गई. अब्दुल समद भी सस्ते में आउट हो गए, जिससे स्कोर आगे नहीं बढ़ पाया. हालांकि आयुष बदोनी ने एक छोर संभालकर शानदार बल्लेबाजी की. उन्होंने तेजी से रन बनाते हुए टीम को संभालने की कोशिश की और जरूरी रन जोड़े.

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मुकुल चौधरी की धमाकेदार पारी

मैच के आखिरी ओवरों में 21 साल के मुकुल चौधरी ने कमाल कर दिया. उन्होंने सिर्फ 27 गेंदों में 54 रन बनाकर मैच पूरी तरह पलट दिया. उनकी पारी में कई शानदार छक्के देखने को मिले. आखिरी ओवर में टीम को जीत के लिए 14 रन चाहिए थे, लेकिन मुकुल ने लगातार बड़े शॉट लगाकर मैच खत्म कर दिया. उनकी इस पारी ने उन्हें मैच का हीरो बना दिया और टीम को जीत दिलाई.

केकेआर की पारी और मैच का नतीजा

पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता ने 181 रन बनाए थे. अजिंक्य रहाणे और अंगकृष रघुवंशी ने अच्छी साझेदारी की और टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया. बाद में कैमरून ग्रीन और रोवमैन पॉवेल ने तेजी से रन जोड़कर स्कोर बढ़ाया. लेकिन लखनऊ के गेंदबाजों ने समय-समय पर विकेट लेकर मैच में वापसी की. आखिर में लखनऊ ने शानदार खेल दिखाते हुए मैच जीत लिया, जबकि केकेआर को इस सीजन में एक और हार का सामना करना पड़ा.

(इनपुट: IANS)

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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