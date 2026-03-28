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IPL 2026 RCB vs SRH: बेंगलुरु में आज हुआ आईपीएल का आगाज, पहले मैच में आरसीबी ने टॉस जीत चुनी गेंदबाजी, देखें प्लेइंग इलेवन

IPL 2026 RCB vs SRH: आज आईपीएल 2026 की शुरुआत आरसीबी और हैदराबाद के मुकाबले से हो रहा है. ये मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है.

Published date india.com Updated: March 28, 2026 7:35 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
IPL 2026 RCB vs SRH
IPL 2026 RCB vs SRH

IPL 2026 RCB vs SRH: आईपीएल 2026 का इंतजार खत्म हो गया है और 19वें सीजन की शुरुआत बेंगलुरु से हो रही है. पहला मुकाबला आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जा रहा है. मैच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हो रहा है, जहां फैंस का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. दोनों टीमें नए सीजन की शुरुआत जीत के साथ करना चाहती हैं. खास बात यह है कि पिछले सीजन की चैंपियन आरसीबी इस बार अपने खिताब को बचाने के इरादे से मैदान में उतरी है. वहीं हैदराबाद की टीम भी इस बार मजबूत प्रदर्शन करने के लिए तैयार नजर आ रही है.

टॉस जीतकर आरसीबी ने चुनी गेंदबाजी

मैच में आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया. उनका मानना है कि शुरुआत में पिच से गेंदबाजों को मदद मिल सकती है और बाद में बल्लेबाजी करना आसान रहेगा. दूसरी तरफ हैदराबाद की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर बनाने की कोशिश करेगी. टीम के पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो तेजी से रन बना सकते हैं और मैच का रुख बदल सकते हैं. यह फैसला मैच के नतीजे में अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि टी20 क्रिकेट में टॉस और शुरुआत दोनों बहुत मायने रखते हैं.

हेड टू हेड में कौन आगे?

अगर दोनों टीमों के पुराने रिकॉर्ड की बात करें तो मुकाबला काफी टक्कर का रहा है. हैदराबाद ने अब तक खेले गए 26 मैचों में से 14 में जीत हासिल की है. वहीं आरसीबी ने 11 मैच जीतने में सफल रही है, जबकि एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला. इससे साफ है कि हैदराबाद का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है. लेकिन जब बात बेंगलुरु के मैदान की आती है, तो यहां आरसीबी का रिकॉर्ड बेहतर है. इस मैदान पर खेले गए 8 मैचों में से 5 बार आरसीबी ने जीत दर्ज की है.

ओपनिंग सेरेमनी क्यों नहीं हुई इस बार?

आमतौर पर आईपीएल के पहले मैच से पहले एक बड़ी ओपनिंग सेरेमनी होती है, जिसमें कई बड़े कलाकार परफॉर्म करते हैं. लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ. इसकी वजह पिछले साल बेंगलुरु में हुई एक दुखद घटना है. आरसीबी की जीत के बाद निकली विक्ट्री परेड के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी. इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार आयोजकों ने ओपनिंग सेरेमनी न करने का फैसला लिया, ताकि उन लोगों को सम्मान दिया जा सके जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी.

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क्लोजिंग सेरेमनी को लेकर अभी सस्पेंस

जहां ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई, वहीं क्लोजिंग सेरेमनी को लेकर अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं है. BCCI के अधिकारियों के अनुसार इस पर अभी बातचीत चल रही है. संभावना है कि टूर्नामेंट के आखिर में एक समापन कार्यक्रम रखा जा सकता है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला बाद में लिया जाएगा.फैंस को ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी का हमेशा इंतजार रहता है, क्योंकि इससे मैच का मजा और भी बढ़ जाता है. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस सीजन के अंत में फैंस को कोई खास कार्यक्रम देखने को मिलता है या नहीं.

IPL 2026 RCB vs SRH:दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

सनराइजर्स हैदराबाद (प्लेइंग 11) – अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), हेनरिक क्लासेन, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, सलिल अरोड़ा, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, एशन मलिंगा.

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आरसीबी (प्लेइंग 11) – विराट कोहली, फिल साल्ट, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह, जैकब डफी, सुयश शर्मा.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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