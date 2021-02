टेस्ट स्पेशलिस्ट के टैग के चलते पिछले सात सालों से इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा नहीं बन पा रहे भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा को आखिरकार आईपीएल खेलने का अपना सपना पूरा करने का मौका मिला। 14वें सीजन की नीलामी के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स ने पुजारा को 50 लाख में खरीदा। Also Read - IPL Auction 2021 LIVE: न्यूजीलैंड के Kyle Jamieson को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 15 करोड़ में खरीदा, जानें पल-पल के Updates

बता दें कि भारतीय बल्लेबाज पुजारा साल 2014 में आखिरी बार आईपीएल का हिस्सा बने थे जब किंग्स इलेवन पंजाब टीम ने उन्हें बेस प्राइस पर खरीदा था। उस सीजन पुजारा ने 20.53 की औसत और 99.74 की स्ट्राइक रेट से 390 रन बनाए थे। लेकिन उसके बाद से वो हर आईपीएल सीजन की नीलामी के दौरान अनसोल्ड जा रहे हैं।

हालांकि चेन्नई में गुरूवार को आयोजित हुए 14वें आईपीएल सीजन की नीलामी के दौरान जब पुजारा का नाम लिया गया तो महेंद्र सिंह धोनी की टीम ने उन्हें 50 लाख के बेस प्राइस पर खरीद लिया। जिसके बाद नीलामी के कमरे में मौजूद सभी लोगों ने ताली बजाकर पुजारा का अभिवादन किया।

