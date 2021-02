IPL Auction 2021 Moeen Ali SOLD to CSK: ऑलराउंडर मोईन अली आईपीएल 2021 नीलामी में अब तक दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने हुए हैं. उन्हें चेन्नई सुपकिंग्स ने 7 करोड़ रुपये (IPL Auction 2021 Moeen Ali SOLD to CSK) में खरीदा. हालांकि इस मामले में पहले नंबर पर ग्लेन मैक्सवेल हैं जिन्हें आरसीबी ने 14.25 करोड़ में खरीदा. Also Read - IPL Auction 2021 LIVE: क्रिकेटर्स की नीलामी शुरू, Maxwell, Moeen Ali, Shakib, Dubey Sold, जानें पल-पल के Updates

मोईन अली पिछली बार विराट कोहली की कप्तानी में रॉयल चेलेंजर्स बेंगलुरू के लिए खेलते थे. उन्हें आरसीबी ने पिछली बार 1.70 करोड़ में खरीदा था. इस बार मोईन अली की बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये थे. अब मोईन अली चेन्नई के लिए खेलेंगे. बता दें कि चेन्नई के पास एक ही विदेशी खिलाड़ी का स्लॉट खाली थी.

इंडियन प्रीमियर लीग 2021 सीजन के लिए चेन्नई में खिलाड़ियों की नीलामी (IPL Auction Updates) प्रक्रिया जारी है. इस बार लीग की आठ फ्रेंचाइजी टीमें 292 खिलाड़ियों पर बोली लगा रही हैं. नीलामी तीन बजे से शुरू हुई.

बता दें कि आईपीएल के 14वें सीजन की नीलामी के लिए करीब 1100 खिलाड़ियों ने अपना पंजीकरण कराया था, लेकिन उनमें से फाइनल लिस्ट में 292 खिलाड़ियों को ही जगह मिली. इन 292 खिलाड़ियों में से 164 भारतीय, 125 विदेशी और तीन खिलाड़ी एसोसिएट्स देश के खिलाड़ी शामिल हैं. साथ ही, इन 292 खिलाड़ियों में से 227 अनकैप्टड और 65 कैप्टड खिलाड़ी हैं.

इन 292 खिलाड़ियों में से आस्ट्रेलिया के 35, न्यूजीलैंड के 20, वेस्टइंडीज के 19, इंग्लैंड के 17, दक्षिण अफ्रीका के 14, श्रीलंका के नौ, अफगानिस्तान के सात और नेपाल, यूएई तथा अमेरिका के एक-एक खिलाड़ी शामिल हैं.

इससे पहले आठ आईपीएल फ्रेंचाइजी द्वारा 139 खिलाड़ियों को रिटेन किया गया था, जबकि 57 खिलाड़ियों को उनकी मौजूदा टीमों ने रिलीज कर दिया था. सनराइजर्स हैदराबाद ने अधिकांश खिलाड़ियों को बरकरार रखा. इनकी संख्या 22 है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की मौजूदा टीम में केवल 12 खिलाड़ी बचे थे.

दो और डेढ़ करोड़ बेस प्राइस वाले खिलाड़ी

इस बार की नीलामी में दो भारतीय सहित 10 ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनका बेस प्राइस दो करोड़ रुपये है. इनमें हरभजन सिंह, केदार जाधव, ग्लेन मैक्सवेल, स्टीव स्मिथ, शाकिब अल हसन, मोइन अली, सैम बिलिंग्स, लियाम प्लंकेट, जेसन रॉय शामिल है. वहीं, 12 खिलाड़ी ऐसे हैं, जिनका बेस प्राइस 1.5 करोड़ रुपये और 11 खिलाड़ी ऐसे हैं, जिनका बेस प्राइस एक करोड़ रुपये है.

आईपीएल 2021 टीम

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK), दिल्ली कैपिटल (DC), पंजाब किंग्स (PBKS), कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ), मुंबई इंडियंस (MI), राजस्थान रॉयल्स (RR), रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH)