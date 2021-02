IPL Auction 2021 Players List: सीनियर स्पिनर हरभजन सिंह और मध्यक्रम के बल्लेबाज केदार जाधव के अलावा आस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों स्टीव स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल को 18 फरवरी को चेन्नई में होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की अगली नीलामी (IPL Auction 2021) के लिए दो करोड़ रुपये आधार मूल्य के वर्ग में रखा गया है. Also Read - इस साल भी IPL Title Sponsorship से पीछे हटने की तैयारी में VIVO, फिर भी BCCI को होगा फायदा, ये है वजह

आईपीएल (IPL 2021) संचालन परिषद ने खिलाड़ियों की संख्या में कटौती की है जिसके बाद 292 खिलाड़ी नीलामी में उतरेंगे. आठ फ्रेंचाइजी 61 स्थानों को भरने के लिए बोली लगाएंगी. नीलामी सूची में 164 भारतीय, 125 विदेशी और एसोसिएट देशों के तीन खिलाड़ियों को जगह मिली है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (RCB) के पास सर्वाधिक 13 स्थान उपलब्ध हैं जबकि सनराइजर्स हैदराबाद सिर्फ तीन खिलाड़ियों को खरीद सकता है.

किंग्स इलेवन पंजाब की टीम सबसे अधिक 53 करोड़ 10 लाख रुपये की राशि के साथ नीलामी में उतरेगी जबकि हैदराबाद के बाद 11 करोड़ (10 करोड़ 75 लाख) से कुछ कम राशि है. चेन्नई सुपरकिंग्स के पास 22 करोड़ 70 लाख रुपये हैं और उसके पास सात स्थान उपलब्ध हैं.

सुपरकिंग्स ने इस साल हरभजन और जाधव को रिलीज किया है. महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे और बायें हाथ के तेज गेंदबाज अर्जुन को संशोधित सूची में 20 लाख रुपये के सबसे कम आधार मूल्य के वर्ग में जगह मिली है.

मैक्सवेल और स्मिथ के अलावा विदेशी खिलाड़ियों में शाकिब अल हसन, मोईन अली, सैम बिलिंग्स, लियाम प्लंकेट, जेसन रॉय और मार्क वुड को सर्वाधिक आधार मूल्य के वर्ग में शामिल किया गया है.

डेढ़ करोड़ रुपये के आधार मूल्य के वर्ग में 12 खिलाड़ियों को जगह मिली है जबकि भारतीय बल्लेबाज हनुमा विहारी और तेज गेंदबाज उमेश यादव एक करोड़ रुपये के तीसरे वर्ग में हैं. नीलामी भारतीय समयानुसार दोपहर तीन बजे शुरू होगी.

कैप्ड प्लेयर्स की उनके बेस प्राइस के अनुसार लिस्ट (List of Capped Players as per their base price)