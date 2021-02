IPL Auction 2021 Process: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) सीजन के लिए आज चेन्नई में खिलाड़ियों की नीलामी में होगी. इस बार लीग की आठ फ्रेंचाइजी टीमें 292 खिलाड़ियों पर बोली लगाएंगे. लेकिन क्या आपको पता है कि हर साल आईपीएल नीलामी किस आधार पर होती है? आज हम आपको आईपीएल नीलामी प्रक्रिया (IPL Auction 2021 Process) के बारे में बता रहे हैं कि कैसे खरीदे जाते हैं क्रिकेटर? Also Read - IPL Auction 2021 से पहले Hardik Pandya ने शेयर की अपनी कहानी, युवाओं को दिया यह बड़ा संदेश

आईपीएल वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार, आईपीएल के 14वें सीजन की नीलामी के लिए करीब 1100 खिलाड़ियों ने अपना पंजीकरण कराया था, लेकिन उनमें से फाइनल लिस्ट में 292 खिलाड़ियों (IPL auction 2021 playesr) को ही जगह मिली है. अब इन 292 खिलाड़ियों के लिए ही आठ फ्रेंचाइजी बोली लगाएंगे. इनमें 814 भारतीय और 283 विदेशी खिलाड़ी हैं.

आईपीएल नीलामी है क्या? (What is IPL auction?)

आईपीएल नीलामी प्रक्रिया 2008 यानी जब से आईपीएल शुरू हुआ है तब से चल रही है. इसके जरिए आठ आईपीएल टीमें आगामी टूर्नामेंट के लिए नए खिलाड़ियों को चुनती हैं. बीसीसीआई इस निलामी का आयोजन करवाता है और हर 10 साल में फुल नीलामी होती है. वहीं इसके अलावा हर साल मिनी नीलामी होती है. जैसे इस बार केवल 292 प्लेयर्स ही हैं. इन 292 खिलाड़ियों में से 164 भारतीय, 125 विदेशी और तीन खिलाड़ी एसोसिएट्स देश के खिलाड़ी शामिल हैं. साथ ही, इन 292 खिलाड़ियों में से 227 अनकैप्टड और 65 कैप्टड खिलाड़ी है.

एक टीम अधिकतर कितने खिलाड़ी रख सकती है? आईपीएल टीम में कितने विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं? (How many players can a team hold?)

आईपीएल के नियमों के मुताबिक एक टीम अधिकतम 25 खिलाड़ी रख सकती है. इन 25 खिलाड़ियों में एक टीम अधिकतर 8 विदेशी क्रिकेटर रख सकती है. वहीं प्लेइंग इलेवन में भी एक टीम एक बार में अधिकतम 4 विदेशी खिलाड़ी ही खिला सकती है.

कैसे होती है आईपील की नीलामी?

आईपील की नीलामी प्रक्रिया से पहले हर खिलाड़ी अपना बेस प्राइस तय करता है और फिर इसी के आधार पर उनकी बोली लगती है. कोई भी टीम उस रकम से ज्यादा की बोली लगाकर उस खिलाड़ी को खरीद सकती है. हालांकि कई बार खिलाड़ी अपने बेस प्राइस पर ही जाते हैं. जैसे पिछले साल क्रिस गेल को उनके बेस प्राइस पर किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) ने 2 करोड़ के बेस प्राइस पर खरीदा था. अगर एक से ज्यादा फ्रेंचाइजी किसी खिलाड़ी को अपनी टीम में रखना चाहते हैं तो नीलामी शुरू होती है. सबसे ज्यादा बड़ी बोली लगाने वाले को वो प्लेयर मिल जाता है. अगर किसी खिलाड़ी पर कोई भी बोली ना लगाए तो वो अनसोल्ड हो जाता है. इसके बाद जब सभी खिलाड़ियों की बोली लग जाती है तो नंबर आता है अनसोल्ड खिलाड़ियों का दोबारा से. जी हां, टीमों के कहने पर अनसोल्ड खिलाड़ियों को दोबारा बोली के पेश किया जाता है.

बेस प्राइस क्या है?

बेस प्राइस बीसीसीआई तय करता है, लेकिन खिलाड़ी खुद भी अपना बेस प्राइस तय कर सकते हैं. हालांकि वो 10 लाख रुपये से कम नहीं होना चाहिए और दो करोड़ रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए.

एक टीम अधिकतम कितने रुपये खर्च कर सकती है?

आईपीएल में हर फ्रेंचाइजी के मालिक के पास टीम बनाने के लिए 80 करोड़ रुपये होते हैं. यानी की एक टीम अपने 25 खिलाड़ी खरीदने के लिए 80 करोड़ खर्च कर सकती है. नए नियमों के टीम को 75% पैसा खर्च करना ही होगा जो 60 करोड़ रुपये के करीब होता है.

इस बार किस टीम के पास बचा है कितना पैसा?