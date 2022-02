इंग्लिश तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) की इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2022) के मेगा ऑक्शन में हुई लेट इंट्री के बाद कई सवाल सामने आ रहे हैं। चोटिल आर्चर ने अपने जोखिम पर बैंगलोर में होने वाली आईपीएल 2022 की नीलामी के लिए नाम दर्ज कराया है लेकिन बीसीसीआई ने साफ किया है कि उन्हें खरीदने वाली टीम जोफ्रा के चोटिल होने की स्थिति में रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा।Also Read - Virat Kohli still upset about RCB's defeat against SRH in IPL 2016 final

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज, जिसका नाम शुरुआती 121 खिलाड़ियों की सूची से गायब था, को 2 करोड़ रुपये (लगभग 300,000 अमरीकी डालर) के बेस प्राइस पर ऑलराउंडर के रूप में साइन किया गया है। लेकिन इसी वजह से 2 करोड़ बेस प्राइस होने के बावजूद आर्चर का नाम मार्की प्लेयर की सूची में नहीं है।

2018 की मेगा नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने 7.2 करोड़ रुपये में आर्चर को खरीदा था। हालांकि वो एक बेहद प्रतिभावशाली खिलाड़ी है लेकिन उनके पूरा सीजन खेलने पर लगे संदेह का प्रभाव नीलामी पर पड़ सकता है।

बीसीसीआई ने आर्चर को नीलामी की सूची में शामिल करने के बाद फ्रेंचाइजी को भेजे पत्र में लिखा, “ईसीबी ने जोफ्रा आर्चर को 2023 और 2024 में संभावित भागीदारी के लिए नीलामी के लिए रजिस्टर किया है, क्योंकि उनकी मौजूदा चोट के कारण उनके आईपीएल 2022 में भाग लेने की संभावना नहीं है।”

पत्र में आगे कहा गया, “इसलिए, उसका नाम नीलामी सूची में शामिल किया गया है, लेकिन वो मार्की या बाकी सेटों में नहीं होगा। वो त्वरित नीलामी के दौरान बुलाए जाने के लिए उपलब्ध होगा और जो कोई भी उसे चुनेगा उसे रिप्लेसमेंट खिलाड़ी नहीं मिलेगा क्योंकि वो पहले से ही चोटिल हैं और आईपीएल 2022 सीजन में भाग लेने की संभावना नहीं है।”