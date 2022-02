पूर्व भारतीय बल्लेबाज आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) का कहना है पांच बार कि आईपीएल (IPL 2022) खिताब विजेता मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में होने वाले मेगा ऑक्शन में ईशान किशन को टीम में वापस लाने के लिए पूरी कोशिश करेगी।Also Read - ...लोगों ने मुझे क्रिकेट छोड़कर पिता के साथ ऑटो चलाने की दी थी सलाह, सिराज ने 2019 के बुरे वक्‍त को किया याद

चोपड़ा ने स्टार स्पोर्ट्स के शो में कहा, "मुंबई ईशान किशन को वापस पाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी और इसके लिए उन्हें भारी भरकम पैसा भी चुकाना पड़ेगा, लेकिन हां उन्हें आईपीएल नीलामी में सफलता के लिए एक अलग योजना पर काम करना होगा।"

चोपड़ा ने कहा कि मुंबई को आईपीएल 2022 में सफलता के लिए एक अलग योजना की तलाश करनी होगी, ये देखते हुए कि ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या नई फ्रेचाइजी अहमदाबाद के पास गए थे, जबकि विकेटकीपर-बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक और ईशान किशन को दूसरी टीमों द्वारा बोली में शामिल किया जा सकता है।

उन्होंने कहा, “ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि शुरुआत करने के लिए कोई राइट-टू-मैच कार्ड नहीं है और दूसरी बात, उनकी सफलता का पूरा फॉर्मूला जो उन्हें आखिर में मिला, वो ऑलराउंडर थे। उनकी टीम में हार्दिक, क्रुणाल और पोलार्ड जैसे खिलाड़ी थे। उनका विकेटकीपर हमेशा एक अभूतपूर्व बल्लेबाज रहा है, उनको क्विंटन डी कॉक या ईशान किशन को एक साथ लाना असंभव होगा।”

उन्होंने आगे कहा, “एक चीज है जो मुझे लगता है कि इस बार मुंबई में बदल सकती है। नीलामी में, वो शायद ही कभी एक खिलाड़ी पर 10 करोड़ से अधिक खर्च करते हैं, लेकिन इस बार हमें इसके विपरीत भी देखने को मिल सकता है।”

मुंबई किशन को मेगा ऑक्शन से पहले छोड़ते हुए रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, कीरोन पोलार्ड और सूर्यकुमार यादव को रिटेन किया। मार्की सेट का हिस्सा ना होते हुए किशन ने अपना बेस प्राइस दो करोड़ रुपये रखा है।