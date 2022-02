IPL Auction : आईपीएल-2022 के लिए दो दिवसीय नीलामी शुरू हो चुकी है. 12 फरवरी को सबसे पहले 10 मार्की खिलाड़ियों के लिए बोली लगाई गई, जिसमें श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) सबसे महंगे बिके. अय्यर को कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) ने 12.25 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा है. अय्यर को केकेआर के कप्तान के तौर पर भी देखा जा रहा है, जबकि कगिसो रबाडा को पंजाब किंग्स ने 9.25 करोड़ रुपये और फाफ डु प्लेसिस (Faf du Plessis) को आरसीबी ने 7 करोड़ रुपये में अपने साथ टीम में जोड़ लिया है.Also Read - IPL Auction 2022 Rajasthan Royals (RR): राजस्‍थान को मिला देवदत्‍त, रविचंद्रन का साथ, हेटमायर पर फ्रेंचाइजी ने लगा दी सबसे बड़ी बोली

Sample that for a bid 💰💰 – @ShreyasIyer15 is a Knight @KKRiders #TATAIPLAuction @TataCompanies pic.twitter.com/19nIII9ihD

