IPL LIVE SCORE 2020, MI vs RCB: आईपीएल 2020 में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टक्‍कर मुंबई इंडियंस से है. दोनों ही टीमों के पास 11 मैचों में सात जीत के साथ 14 अंक हैं. नेट रनरेट के आधार पर मुंबई पहले और बैंगलोर दूसरे स्‍थान पर है. विराट और रोहित शर्मा की टीमों को प्‍लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने के लिए अब केवल एक जीत की दरकार है. यानी आज के मैच के बाद मौजूदा सीजन के लिए प्‍लेऑफ में पहुंचने वाली एक टीम का नाम तय तो जरूर हो जाएगा. इस लाइव ब्‍लॉग के माध्‍यम से हम आपके समक्ष बैंगलोर और मुंबई के बीच मुकाबले का पल पल का हाल लेकर आएंगे.

