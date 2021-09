Indian Premier League 2021: आईपीएल-2021 के दूसरे चरण से पहले फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. इंडियन प्रीमियर लीग के आयोजकों ने साफ कर दिया है कि संयुक्त अरब अमीरात में रविवार से बहाल होने वाले टी20 टूर्नामेंट के दौरान सीमित दर्शकों को स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. यूएई में 19 सितंबर से दूसरा चरण 27 दिनों तक खेला जाएगा, जिसमें कुल 31 मैचों का आयोजन होगा. आईपीएल मैचों के लिए टिकट आधिकारिक वेबसाइट www.iplt20.com पर उपलब्ध रहेगी.Also Read - IPL 2021- हम सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जीत से टूर्नामेंट का आगाज करना चाहते हैं : Mohammad Kaif

लीग के आयोजकों ने हालांकि प्रवेश के लिए दर्शकों की सही संख्या का जिक्र नहीं किया, लेकिन सूत्रों ने कहा कि उनकी उपस्थिति स्टेडियम में दर्शकों की क्षमता का 50 प्रतिशत होगी. Also Read - Indian Premiere League: क्रिस मॉरिस से केविन पेटर्सन तक आईपीएल के इन सबसे महंगे प्लेयर्स के रेट्स देख रह जायेंगे आप दंग | Watch Video

लीग के आयोजकों ने कहा, ‘‘प्रशसंक आधिकारिक वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट आईपीएलटी20 डॉट कॉम पर बचे हुए टूर्नामेंट के लिये 16 सितंबर से टिकट खरीद सकते हैं. टिकट प्लेटिनमलिस्ट डॉट नेट से भी खरीदे जा सकते हैं.’’ Also Read - IPL 2021: Chennai Super Kings को बड़ा झटका, Sam Curran अहम मुकाबले से बाहर

आईपीएल के बयान के अनुसार, ‘‘यह मैच महत्वपूर्ण मौका होगा क्योंकि कोविड-19 हालात से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण एक संक्षिप्त अंतराल के बाद आईपीएल स्टेडियमों में दर्शकों की वापसी का स्वागत करेगा.’’

