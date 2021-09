Indian Premier League 2021, Royal Challengers Bangalore, Schedule, Time And Venue: आईपीएल-2021 (IPL 2021) के दूसरे चरण के लिए एक बार फिर सभी टीमें अपनी-अपनी कमर कस रही हैं. विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पहले हाफ के खेल के बाद मजबूत स्थिति में है और वह 7 मैच खेलकर अंकतालिका में तीसरे पायदान पर है. आरसीबी को पिछले 13 सीजन से अपने पहले खिताब का इंतजार है और इस बार वह यह सूखा जरूर खत्म करने को बेकरार होगी.Also Read - Virat Kohli ने किया 'T20 कप्तानी' छोड़ने का ऐलान, ठीक अगले दिन BCCI ने उठाया ये बड़ा कदम

टीम के पास विराट कोहली, देवदत्त पडीक्कल और एबी डिविलियर्स के रूप में पहले से ही कुछ शानदार खिलाड़ी मौजूद हैं. इसके बाद आरसीबी से पहली बार जुड़े ग्लेन मैक्सवेल ने भी टीम को नई ताकत दी है. पहले हाफ में उनका बल्ला भी जमकर बरसा था. टीम को एक बार फिर उनसे यही आस है. इसके अलावा उनकी टीम में आए हर्शल पटेल भी शानदार गेंदबाज का प्रदर्शन कर रहे हैं. यह तेज गेंदबाज पहली बार RCB के लिए खेल रहा है और फिलहाल ऑरेंज कैप की दौड़ में वह सबसे आगे हैं. उन्होंने 7 मैच खेलकर कुल 17 विकेट अपने नाम किए हैं.

20 सितंबर: vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, शाम 7:30 बजे से- अबू धाबी

24 सितंबर: vs चेन्नई सुपर किंग्स, शाम 7:30 बजे से- शारजहा

26 सितंबर: vs मुंबई इंडियंस, शाम 7:30 बजे से- दुबई

29 सितंबर: vs राजस्थान रॉयल्स, शाम 7:30 बजे से- दुबई

03 अक्टूबर: vs पंजाब किंग्स, दोपहर 3:30 बजे से- शारजहा

06 अक्टूबर: vs सनराइजर्स हैदराबाद, शाम 7:30 बजे से- अबू धाबी

08 अक्टूबर: vs दिल्ली कैपिटल्स, शाम 7:30 बजे से- दुबई

Royal Challengers Bangalore Full Squad:

विराट कोहली (कप्तान), देवदत्त पडीक्कल, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स (विकेटकीपर), शाहबाज अहमद, डेनियल सैम्स, काइल जैमीसन, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल, वॉशिंगटन सुंदर, डेनियल क्रिश्चियन, सचिन बेबी, श्रीकर भारत, नवदीप सैनी, पवन देशपांडे, मोहम्मद अजहरुद्दीन, फिन एलन, सुयश प्रभुदेसाई