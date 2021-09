Indian Premier League 2021, Sunrisers Hyderabad, Schedule, Time And Venue: आईपीएल-2021 के दूसरे चरण में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 22 सितंबर को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबले के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेगी. डेविड वॉर्नर (David Warner) की कप्तानी में सनराइजर्स हैदराबाद साल 2016 में एकमात्र खिताब अपने नाम कर चुकी है, जिसके बाद साल 2018 में यह टीम रनर-अप रही. इस बार टीम की कमान केन विलियम्सन (Kane Williamson) के हाथों में है.Also Read - IPL 2021- मैं इस बार मैच दर मैच अपनी प्लानिंग करूंगा: Anrich Nortje

हैदराबाद ने अब तक 7 में से सिर्फ 1 मैच ही अपने नाम किया है, जबकि 6 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा. यह टीम फिलहला अंकतालिका में सबसे निचले 8वें पायदान पर है. हैदराबाद ने इस सीजन अब तक सिर्फ पंजाब किंग्स को शिकस्त दी है, जबकि उसे केकेआर, आरसीबी, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और राजस्थान से मात मिली है. Also Read - IPL 2021, CSK vs MI: कब और कहां देखें चेन्नई सुपर किंग्स vs मुंबई इंडियंस मैच लाइव स्ट्रीमिंग

Indian Premier League 2021, Sunrisers Hyderabad Full Schedule: Also Read - IPL 2021: इस बार सबसे फिसड्डी रही है Sunrisers Hyderabad, Rashid Khan बोले- अब हर मैच फाइनल की तरह

22 सितंबर: vs दिल्‍ली कैपिटल्‍स (शाम 7:30 बजे से) दुबई

25 सितंबर: vs पंजाब किंग्‍स (शाम 7:30 बजे से) शारजाह

27 सितंबर: vs राजस्‍थान रॉयल्‍स (शाम 7:30 बजे से) दुबई

30 सितंबर: vs चेन्‍नई सुपरकिंग्‍स (शाम 7:30 बजे से) शारजाह

3 अक्‍टूबर: vs कोलकाता नाइटराइडर्स (शाम 7:30 बजे से) दुबई

6 अक्‍टूबर: vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (शाम 7:30 बजे से) अबू धाबी

8 अक्‍टूबर: vs मुंबई इंडियंस (दोपहर 3:30 बजे से) अबू धाबी

Sunrisers Hyderabad Full Squad: केन विलियमसन (कप्तान), डेविड वॉर्नर, अभिषेक शर्मा, बासिल थम्पी, भुवनेश्वर कुमार, मनीष पांडे, मोहम्मद नबी, राशिद खान, संदीप शर्मा, शाहबाज नदीम, श्रीवत्स गोस्वामी, सिद्धार्थ कौल, खलील अहमद, टी नटराजन, विजय शंकर, रिद्धिमान साहा, विराट सिंह , प्रियम गर्ग, मिशेल मार्श, जेसन होल्डर, अब्दुल समद, केदार जाधव, मुजीब-उर-रहमान, जगदीश सुचित, शेरफेन रदरफोर्ड.