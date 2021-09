Indian Premier League 2021: आईपीएल के दूसरे चरण की शुरुआत 19 सितंबर से होने जा रही है. रविवार को होने वाले पहले मुकाबले में गत चैंपियन मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) का सामना दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) से होगा. इसके अगले दिन 20 सितंबर को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) की भिड़ंत कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) से होगी.Also Read - Glenn Maxwell को भरोसा- इस बार ऑस्ट्रेलिया ही बनेगा टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन, बोले- IPL तैयारी के लिए अच्छा मंच

आरसीबी के स्पिनर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) ने दुबई में नेट्स प्रैक्टिस के बाद कहा कि उन्होंने जिस तरह गेंदबाजी की उससे वह खुश हैं. आरसीबी के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स में पोस्ट किए वीडियो में चहल ने कहा, "एहसास काफी अच्छा है. गर्मी ठीक है और मैंने जिस तरह से गेंदबाजी की उससे मैं खुश हूं."

Bold Diaries: Yuzi and Maxwell’s Day Out

Yuzvendra Chahal was back in the thick of things, and Glenn Maxwell was close to his entertaining best as RCB moves one step closer towards the first match.#PlayBold #WeAreChallengers #IPL2021 pic.twitter.com/JNvp9pHoNS

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) September 16, 2021