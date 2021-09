Indian Premier League 2021, Chennai Super Kings vs Mumbai Indians: आईपीएल-2021 के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है. चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच 19 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टडियम में सीजन का 30वां मैच खेला जा रहा है. सीएसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है. चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी दूसरे चरण के अपने पहले मैच में महज 5 गेंदों का सामना ही कर सके. धोनी ने टीम के खाते में सिर्फ 3 रन जोड़े.Also Read - Live Score and Updates, CSK vs MI: धोनी सस्‍ते में आउट, चेन्‍नई ने 24 रन पर गंवाए 4 विकेट, अब रुतुराज-जडेजा से आस

बता दें कि कोरोना महामारी के कारण 3 मई को आईपीएल-2021 का सफर थम गया था. अब 140 दिन के ब्रेक के बाद वअए में इस टूर्नामेंट को पूरा किया जाएगा. आईपीएल के पहले चरण में दोनो टीमों के बीच खेले गए मुकाबले में मुंबई की टीम ने बाजी मारी थी. चेन्नई की टीम इस समय दस अंक के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है जबकि मुंबई की टीम आठ अंक के साथ चौथे स्थान पर है.