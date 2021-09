आईपीएल 2021 के दूसरे सत्र से पहले दिल्ली कैपिटल्स को अपने स्पिन विभाग में एक झटका लगा है. टीम के बाएं हाथ के स्पिनर मनिमारन सिद्धार्थ चोटिल होकर बाकी बचे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. दिल्ली की टीम ने अपनी टीम में पहले से नेट बॉलर के रूप में शामिल कुलवंत खेजरोलिया (Kulwant Khejroliya) को अपनी टीम में शामिल कर लिया है. कुलवंत खेजरोलिया बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं.Also Read - IPL 2021: RCB के इंट्रा-स्‍क्‍वाड में मैच में Ab de Villiers ने जड़ा धमाकेदार शतक

दिल्ली कैपिटल्स ने बुधवार को जारी विज्ञप्ति में कहा, 'बाएं हाथ के स्पिनर मनिमारन सिद्धार्थ चोटिल होने के कारण आईपीएल 2021 में नहीं खेल पाएंगे. यह 23 वर्षीय खिलाड़ी दुबई में अभ्यास के दौरान चोटिल हो गया था.'

🚨 SQUAD UPDATE 🚨

Left-arm pacer @KKhejroliya, who was already a part of the DC bio-bubble as a net bowler, joins the roster for the remainder of #IPL2021 as @Siddharth_M03's replacement.

Official Statement 👉🏼 https://t.co/ZSH8HxiZVP#YehHaiNayiDilli pic.twitter.com/0zdh7PLfR5

— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) September 15, 2021