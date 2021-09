मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians) की टीम यूएई में शुरू हो रहे आईपीएल (IPL 2021) के दूसरे हाफ की शुरुआत के लिए तैयार है. उसके ऑलराउंडर खिलाड़ी और वेस्टइंडीज के सीमित ओवरों के कप्तान कीरोन पोलार्ड (Kieron Pollard) गुरुवार को यूएई पहुंच गए हैं. यहां पहुंचकर पोलार्ड ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी टीम पिछले साल यहां किया गया अपना प्रदर्शन दोहराएगी. बता दें मुबंई पिछले साल की चैंपियन है और इस बार वह अपने खिताब की रक्षा करने यहां उतरी है.Also Read - IPL 2021- एक और खिताब जीतने के करीब है MS Dhoni की Chennai Super Kings: Kevin Pietersen

34 वर्षीय पोलार्ड गुरुवार की रात आईपीएल 2021 के दूसरे चरण में भाग लेने के लिए अबु धाबी पहुंचे थे. पोलार्ड ने कहा, 'मैं उत्साहित हूं. उम्मीद है कि हम उसे दोहरा पाएंगे जो हमने यहां पिछले साल किया था. हमारे लिए अच्छी यादें हैं.'

Polly's 🔙 and he's looking to recreate the good memories of 2020 in 🇦🇪💙#OneFamily #MumbaiIndians #KhelTakaTak #IPL2021 @KieronPollard55 @MXTakaTak MI TV pic.twitter.com/ll1KgWHZxO

— Mumbai Indians (@mipaltan) September 17, 2021