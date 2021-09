इंग्लैंड दौरे से आईपीएल (IPL 2021) के लिए यूएई लौटे भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) का आज 6 दिन का क्वॉरंटीन पूरा हो गया. विराट के साथ टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) का भी यह एकांतवास खत्म हो गया है. दोनों खिलाड़ियों ने आज टीम के पहले अभ्यास सत्र में भाग लिया. कोहली और सिराज आईपीएल के दूसरे हाफ के लिए लंदन से चार्टर प्लेन के जरिए 12 सितंबर को यूएई पहुंचे थे.Also Read - IPL 2021: जानिए Sunrisers Hyderabad किस दिन खेलेगी मुकाबले, क्या है पूरी टीम?

यहां पहुंचने के बाद दोनों खिलाड़ी सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत 6 दिनों तक क्व़ॉरंटीन में थे. आरसीबी ने तीन मिनट का वीडियो पोस्ट कर ट्वीट किया, 'बोल्ड डायरिज: कोहली क्वॉरंटीन पूरा करने के बाद आरसीबी टीम से जुड़े. यहां टीम के कैंप में खुशी है क्योंकि कोहली, सिराज और कुछ हमारे विदेशी खिलाड़ी पहले नेट्स सीजन में शामिल हुए.'

Bold Diaries: Virat Kohli joins the RCB team after quarantine

There were smiles, hugs and laughter in the RCB camp as captain Virat Kohli, Mohammed Siraj and some of our foreign players had their first hit in the nets.#PlayBold #WeAreChallengers #IPL2021 pic.twitter.com/gxSEVf15rR

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) September 18, 2021