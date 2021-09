RCB vs MI- Virat Kohli Reaction on Win Against RCB: रविवार रात मुंबई इंडियन्स (MI) के खिलाफ खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने 54 रनों की दमदार जीत दर्ज की है. टूर्नामेंट के दूसरे हाफ में यह उसकी पहली जीत है. इससे पहले वह इस सीजन यूएई में खेले गए 2 मैचों में उसे लगातार हार का सामना करना पड़ा था. कप्तान विराट ने कहा कि टीम को इस प्रदर्शन के लिए 10 में से 10 नंबर देता हूं.Also Read - Highlights RCB vs MI, IPL 2021: हर्षल पटेल की हैट्रिक से जीता बैंगलोर, 7वें स्‍थान पर खिसका मुंबई

उन्होंने (Virat Kohli) कहा कि वह टीम के जीत दर्ज करने के ढंग से बेहद खुश हैं. लेकिन 54 रनों से जीत दर्ज करने के बावूजद उन्होंने कहा कि हमें यहां कम से कम 15 रन और अधिक बनाने चाहिए थे. वैसे इस मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले अपने खिलाड़ियों की विराट ने जमकर तारीफ भी की.

खासतौर से उन्होंने ग्लेन मैक्स (Glenn Maxwell) और हैट्रिक लेने वाले तेज गेंदबाज हर्शल पटेल (Harshal Patel) की तारीफ की. मैच के बाद आरसीबी के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने कहा, 'बहुत खुश हूं, खासतौर से जिस तरीके से हम जीते. हमारी शुरुआत अच्छी नहीं रही थी क्योंकि हमने देवदत्त पडीक्कल (Devdutt Padikkal) का विकेट जल्दी गंवा दिया था. लेकिन फिर श्रीकर भरत ने कुछ शानदार शॉट लगाए और मुझसे दबाव कम किया.'

विराट कोहली ने आगे कहा, ‘लेकिन मैक्सवेल की पारी अविश्वसनीय थी. अगर आप दबदबा नहीं बनाते तो बुमराह आप पर हावी हो जाता. उनके (बुमराह) खिलाफ आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देना होता है और आज के प्रदर्शन के लिए मैं 10 में से पूरे 10 अंक देता हूं. हालांकि हमने 15 रन कम बनाए. हमें 20-25 रन अतिरिक्त बनाने चाहिए थे.’

मैक्सवेल को उनकी शानदार बैटिंग और उम्दा बॉलिंग के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया. उन्होंने 56 रन की पारी खेलने के अलावा 2 विकेट भी अपने नाम किए, जिसमें रोहित शर्मा (Rohit Sharma) का भी विकेट शामिल था.

रॉयल के कप्तान ने हैट्रिक लेने वाले हर्शल पटेल (Harshal Patel) की भी जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, ‘हर्षल ने जो किया, वह अविश्वसनीय था.’ बता दें हर्शल ने 3.1 ओवर में सिर्फ 17 रन खर्च कर 4 विकेट अपने नाम किए. उनके इन विकेट्स में हार्दिक पांड्या और कीरोन पोलार्ड जैसे दो बड़े विकेट भी शामिल थे.