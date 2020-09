IPL 2020 SRH vs RCB: Royal Challengers Bangalore won by 10 runs – रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने इंडियन प्रीमियर लीग मैच में सोमवार को यहां सनराइजर्स हैदराबाद को 10 रन से हराया. बेंगलोर ने पांच विकेट पर 163 रन बनाये जिसके जवाब में सनराइजर्स की टीम 19.4 में 153 रन पर आउट हो गई. इस शानदार जीत के बाद विराट कोहली ने कहा, “यह बहुत शानदार जीत है और जैसा कि पिछले साल हम अपने पहले ही मैत में हार गए थे. हमने आज रात को अपना अच्छा प्रदर्शन किया. युजी (युजवेंद्र चहल) ने आया और उसने हमारे लिए खेल बदल दिया. आज रात उन्होंने दिखाया कि अगर आपके पास स्किल है, तो आप किसी भी विकेट पर विकेट चटका सकते हैं और जिस तरह से वह आया और अटैकिंग लाइनों की गेंदबाजी की, मुझे लगता है कि उसने खेल को बदल दिया.” Also Read - IPL 2020: रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर जसप्रीत बुमराह ने दिया बड़ा बयान, कहा-उन्होंने हमेशा मुझे...

कोहली ने आगे कहा, “हमने वास्तव में अच्छी शुरुआत की और देवदत्त वास्तव में अच्छा था और फिंच भी अच्छा खेले. आखिरी तीन ओवरों में बल्लेबाजी करते हुए एबी ने हमें 160 रन से आगे बढ़ाने में मदद की और जैसा कि मैंने कहा, यह तथ्य कि हमने गेंदबाजी में नकारात्मकता को नहीं आने दिया, यह एक अच्छा संकेत था और उन तीन ओवरों में गेंदबाजी करना वास्तव में अच्छा था.” Also Read - RCB vs SRH: कौन है देवदत्‍त पडीक्‍कल जिसने डेब्‍यू IPL मैच में ही जड़ दिया धमाकेदार अर्धशतक

आरसीबी की जीत के हीरो रहे एबी डिविलियर्स ने कहा कि वे काफी खुश हैं. उन्होंने कहा, “इस जीत के लिए बहुत मेहनत की. एक बदलाव के साथ हम सीजन के शुरुआती समय में ही काफी करीब से मैच जीते हैं. बतौर 36 वर्षीय एक व्यक्ति के रूप में आप खुद पर संदेह करते हैं, लेकिन हमने ट्रेनिंग में बहुत मेहनत की और मैं उन बुनियादी बातों से बहुत खुश हूं जो हमने किए हैं.” डिविलिर्स ने आरसीबी के स्टार देवदूत पडिकल की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, “पडिक्कल काफी शर्मीला और शांत लड़का है लेकिन मुझे वास्तव में बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वह वास्तव में एक अच्छी प्रतिभा की तरह दिखता है.” Also Read - IPL 2020 Hyderabad vs Bangalore: सनराइजर्स हैदराबाद को लगा बड़ा झटका, चोटिल होकर मैदान से बाहर हुआ ये धाकड़ ऑलराउंडर

हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने हार के बाद कहा, “मुझे याद नहीं है कि पिछली बार मैं इस तरह से कब आउट हुआ था. इस गेम में चार चीजें ऐसी हुई हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखीं.” उन्होंने चोटिल मिशेल को लेकर कहा कि ऐसी परिस्थिति में जाकर बैटिंग करना काफी साहस वाला काम होता है जो मिशेल ने कर दिखाया. उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी चोट ज्यादा खराब नहीं है. हालांकि यह उसके (मिशेल) लिए काफी दर्दनाक था.

हार को लेकर कहा, “हमारे पास रन चेज था और हम जानते थे कि हमें अंत में उनके गेंदबाजों को टारगेट करना होगा. संभवत: चहल का आखिरी ओवर वहां से टर्निंग प्वाइंट था. हमें ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाना होगा; जाहिर है कि जो आज हुआ वह हम ठीक नहीं कर सकते हैं लेकिन हमें अबू धाबी में अपने अगले मैच से पहले वापस लय में जाना होगा और कड़ी मेहनत करनी होगी.” वॉर्नर ने कहा कि यह भारतीय क्रिकेट के लिए रोमांचक समय और मैं यह देखने के लिए और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता कि युवा खिलाड़ी क्या कर सकते हैं.

इससे पहले देवदूत पडिकल और अब्राहम डिविलियर्स के अर्धशतकों की मदद से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने सोमवार को यहां दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में जारी आईपीएल के 13वें सीजन के अपने पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के सामने जीत के लिए 164 रनों का लक्ष्य रखा था. टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी बेंगलोर ने 20 ओवरो में पांच विकेट पर 163 रन का स्कोर बनाया. आरसीबी की तरफ से देवदूत ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 36 गेंदों पर अर्धशतक जमाया. इसी के साथ देवदूत इस सीजन में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. डिविलियर्स ने 30 गेंदों पर चार चौके और दो छक्के की मदद से 51 और एरॉन फिंच ने 29 रन बनाए. डिविलियर्स का आईपीएल में यह 34वां अर्धशतक है. सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से टी. नटराजन, विजय शंकर और अभिषेक शर्मा ने एक-एक विकेट लिए.

देवदूत पडिकल ने बनाया रिकॉर्ड!

देवदूत आरसीबी के लिए पदार्पण मैच में 50 से ज्यादा रन बनाने वाले पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले क्रिस गेल ने 2011 में नाबाद 102, अब्राहम डिविलियर्स ने 2011 में नाबाद 54, युवराज सिंह ने 2014 में नाबाद 52 और श्रीवत्स गोस्वामी ने 2008 में 52 रन बनाए थे. इसके अलावा देवदूत ने एरॉन फिंच के साथ पहले विकेट के लिए 90 रनों की साझेदारी की. देवदूत को विजय शंकर ने आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा. उन्होंने 42 गेंदों पर 56 रन बनाए जिसमें आठ चौके लागए. ऐसा पहली बार नहीं है कि देवदूत ने पहली बार पदार्पण में 50 का आंकाड़ा छुआ हो. प्रथम श्रेणी मैच में उन्होंने महाराष्ट्र के खिलाफ 77 रन बनाए थे. लिस्ट-ए मैच में उन्होंने झारखंड के खिलाफ 58, टी-20 में उत्तराखंड के खिलाफ 53 रन बनाए थे.