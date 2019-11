कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने वैसे तो टेस्ट, वनडे और टी-20 इंटरनेशनल मैचों में भारतीय क्रिकेट टीम को बुलंदियों तक पहुंचाई है लेकिन जब क्लब क्रिकेट की बात आती है तो वहां उनका रिकॉर्ड फीका पड़ जाता है.

Asian Cricket Council Emerging Teams Cup: अरमान जाफर के शतक पर भारी पड़ा शंटो और सरकार का अर्धशतक

इंडियन प्रीमियर लीग 2020 (IPL 2020) के आगामी सीजन को लेकर सभी टीमें कमर कस रही हैं. इस समय सभी 8 फ्रेंचाइजी टीमों की नजरें अगले महीने कोलकाता में होने वाले खिलाड़ियों की नीलामी पर लगी हुई है.

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) ने आईपीएल 2020 की नीलामी से पहले अपने कोर ग्रुप से 12 खिलाड़ियों को रिलीज किया है. इनमें डेल स्‍टेन (Dale Steyn), शिमरोन हेटमायर और टिम साउदी जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं.

IND vs BAN : इंदौर टेस्ट के वो 5 नायक जिन्होंने टीम इंडिया को तीसरे दिन ही दिलाई यादगार जीत

आरसीबी आईपीएल में अब तक एक बार भी चैंपियन नहीं बना है. आगामी सीजन के लिए बैंगलोर की टीम ने बड़े फैसले लिए हैं. फ्रेंचाइजी ने विराट कोहली की कप्तानी बरकरार रखी है. ऐसे में सोशल मीडिया पर कोहली का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है.

किसी ने कहा कि फिर आरसीबी इस सीजन सातवें या आठवें स्थान पर रहेगी तो किसी ने कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद छोड़ दे. किसी फैंस ने तेज गेंदबाज उमेश यादव को कप्तान बनाने की मांग कर डाली.

The King is ready to lead his Bold men into IPL 2020 #PlayBold pic.twitter.com/TGzB3qnO63 — Royal Challengers (@RCBTweets) November 17, 2019

Again same mistake

Ee Sala cup NAMDE — Smudge (@Smudge72206667) November 17, 2019

Make M Siraj/U yadav Captain Run Machines!! — Suresh P. Raina🇮🇳 (@SureshParasriy) November 17, 2019

Is bar bhi 7 8 no mai khatam krne wale ho tum tum se ho parega — Ajay Agrawal (@AjayAgr16835427) November 17, 2019

jub tk ye jhandu captain hai bhul jao trophy’s ,give the captaincy tu AB .because everyone deserves a chance to prove his captaincy skills. — Prayank Purohit (@purohit_prayank) November 17, 2019

Change the captain or lose again… — Ab Razaque (@AbRazzaque19) November 17, 2019

Another season without playoffs for rcb — Srinivas (@iamsrinivass) November 17, 2019

Umesh Yadav should lead RCB… — Anuj Gujjar (@AnujS28_) November 17, 2019



पिछले 2 सीजन आरसीबी के लिए बेहद खराब रहा

आरसीबी का पिछले दो सीजन में प्रदर्शन काफी खराब रहा है. प्वाइंट्स टेबल में टीम आखिरी स्‍थान पर रह रही. ऐसे में इस साल हालात सुधारने के लिए टीम मैनेजमेंट सहित कई बदलाव किए हैं.