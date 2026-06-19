FIFA World Cup 2026: वर्ल्ड कप में नहीं मिल रहा बराबरी का मौका, यात्रा के नियमों को लेकर फीफा से शिकायत करेगा ईरान

FIFA World Cup 2026: वर्ल्ड कप 2026 के दौरान यात्रा नियमों को लेकर ईरान नाराज है. टीम का कहना है कि सख्त प्रतिबंधों से तैयारी प्रभावित हो रही है, इसलिए FIFA से शिकायत की जाएगी.

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Published: June 19, 2026, 9:07 PM IST
FIFA World Cup 2026: वर्ल्ड कप में नहीं मिल रहा बराबरी का मौका, यात्रा के नियमों को लेकर फीफा से शिकायत करेगा ईरान
iran football team (Image: IANS)
  • यात्रा नियमों पर FIFA से शिकायत करेगा ईरान
  • अमेरिका में एंट्री के लिए सख्त नियम
  • कोच बोले, सबसे ज्यादा प्रभावित हुई टीम
  • बराबर सुविधाओं की मांग कर रहा ईरान
  • अमेरिका ने सुरक्षा कारणों का दिया हवाला

FIFA World Cup 2026: ईरान फुटबॉल महासंघ (FFIRI) ने फैसला किया है कि वह FIFA के पास आधिकारिक शिकायत दर्ज कराएगा. ईरान का आरोप है कि 2026 फीफा वर्ल्ड कप के दौरान उसकी टीम पर लगाए गए यात्रा नियम दूसरे देशों की टीमों के मुकाबले ज्यादा सख्त हैं. महासंघ का कहना है कि इससे खिलाड़ियों की तैयारी प्रभावित हो रही है और टीम को बराबरी का माहौल नहीं मिल रहा है. इसी वजह से अब ईरान इस मामले को FIFA के सामने उठाने जा रहा है.

अमेरिका में एंट्री को लेकर बने सख्त नियम

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, वीजा से जुड़ी अनिश्चितताओं और अमेरिका के साथ तनावपूर्ण संबंधों के कारण ईरानी टीम मेक्सिको में अपने बेस कैंप से ही टूर्नामेंट खेल रही है. अमेरिकी अधिकारियों ने टीम के लिए खास नियम बनाए हैं. इन नियमों के तहत ईरानी खिलाड़ियों और स्टाफ को मैच से केवल 24 घंटे पहले अमेरिका में प्रवेश की अनुमति मिलती है और मैच खत्म होने के बाद उसी दिन वापस लौटना पड़ता है. इससे टीम को मेजबान शहर में अतिरिक्त समय बिताने का मौका नहीं मिल रहा है.

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कोच ने बताया सबसे ज्यादा प्रभावित टीम

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के मुख्य कोच अमीर घालेनोई ने इन नियमों पर नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि वर्ल्ड कप में ईरान सबसे ज्यादा प्रभावित टीम बन गई है. कोच के अनुसार, उनकी योजना थी कि टीम हर मैच से दो दिन पहले मेजबान शहर पहुंचे ताकि खिलाड़ी मौसम, मैदान और परिस्थितियों के अनुसार खुद को तैयार कर सकें. लेकिन यह अनुमति नहीं मिलने के कारण टीम को नुकसान हुआ. उन्होंने दावा किया कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ रहे मुकाबले में भी इसका असर देखने को मिला.

फुटबॉल महासंघ ने क्या कहा?

ईरान फुटबॉल महासंघ का कहना है कि सभी टीमों को समान सुविधाएं मिलनी चाहिए. महासंघ के अनुसार, मौजूदा यात्रा प्रतिबंध FIFA के उस सिद्धांत के खिलाफ हैं जिसमें सभी देशों को बराबर अवसर देने की बात कही जाती है. महासंघ का मानना है कि बार-बार यात्रा करने से खिलाड़ियों की शारीरिक और मानसिक तैयारी प्रभावित होती है. इसलिए उन्होंने FIFA से इस मामले में हस्तक्षेप करने और नियमों की समीक्षा करने की मांग की है.

अमेरिका ने सुरक्षा का दिया हवाला

दूसरी ओर अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने कहा है कि ये नियम सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं और इस पर ईरान के साथ सहमति भी बनी थी. विभाग के अनुसार, टीम को मैच से एक दिन पहले अमेरिका आने की अनुमति है और मुकाबला खत्म होने के बाद उसी शाम वापस लौटना होगा. अधिकारियों का कहना है कि उनका मकसद केवल खिलाड़ियों, स्टेडियमों, ट्रेनिंग सेंटरों और प्रशंसकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि FIFA इस शिकायत पर क्या फैसला लेता है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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