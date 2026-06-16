FIFA World Cup 2026: ईरान का वर्ल्ड कप में बेहतरीन आगाज, न्यूजीलैंड 2-2 के ड्रॉ पर खत्म किया ओपनिंग मैच

ईरान की टीम इस मैच में दो बार पिछड़ी थी और उसने दोनों बार बराबरी का गोल दागकर मैच को हाथ से निकलने से रोक दिया. न्यूजीलैंड की टीम यहां अपनी पहली वर्ल्ड कप जीत से चूक गई.

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ईरान बनाम न्यूजीलैंड (तस्वीर @Xinhua से IANS द्वारा)

अमेरिका के खिलाफ करीब 3 महीनों से युद्ध झेल रहे ईरान की टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए अमेरिका में पहुंचकर आज अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में थी. युद्ध के मैदान में अब ईरान और अमेरिका संघर्ष खत्म करने पर राजी हो चुके हैं. दोनों में डील हो गई है और ऐसे में ईरान के लिए अमेरिका में आकर खेलना कुछ राहत भरा रहा होगा. इस बीच उसने अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ कर अपने फैन्स का दिल जीता है. सोमवार को लॉस एंजिल्स स्टेडियम में खेले गए ग्रुप ‘G’ के अपने पहले मैच में ईरान ने दो बार वापसी करते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ खेला.

रामिन रेजाईन का अहम योगदान रहा, उन्होंने ‘टीम मेली’ के लिए पहला गोल किया और बराबरी का गोल करने में मदद भी की. न्यूजीलैंड के लिए एलिजा जस्ट ने क्रिस वुड की मदद से दो गोल किए और ‘ऑल व्हाइट्स’ को दो बार बढ़त दिलाई, लेकिन आखिर में उन्हें एक अंक से ही संतोष करना पड़ा.

मैच की रोमांचक शुरुआत में मेहदी तारेमी के शॉट को मैक्स क्रोकॉम्बे ने बचाया, जिसके बाद एलिजा जस्ट ने जोरदार लो-शॉट से गोल करके न्यूजीलैंड को बढ़त दिलाई. क्रिस वुड ने पहला गोल करने में मदद की और कुछ ही देर बाद एक और मौका बनाया, जब उन्होंने सरप्रीत सिंह को पास दिया. सरप्रीत के शॉट को ईरान के गोलकीपर अलीरेजा बेइरानवंद ने बड़ी मुश्किल से बचाया.

ईरान ने तारेमी के जरिए वापसी की कोशिश की; पहले वॉटर ब्रेक से ठीक पहले उनके 20-यार्ड के शॉट ने गोलपोस्ट को हिट किया. ब्रेक से ईरान को फायदा हुआ; वे ज्यादा जोश के साथ मैदान पर लौटे और जल्द ही बराबरी का गोल कर दिया. रेजाईन ने डिफेंस लाइन को तोड़ा और अपने बूट के बाहरी हिस्से से क्रोकॉम्बे को छकाते हुए शांत भाव से गोल किया, जिससे स्कोर 1-1 हो गया.

दूसरे हाफ की शुरुआत में न्यूजीलैंड ने फिर से बढ़त बना ली, जब वुड ने जस्ट को पास दिया और जस्ट ने आगे बढ़ रहे बेइरानवंद के ऊपर से शानदार शॉट लगाकर गोल किया.

हालांकि, ईरान ज्यादा देर तक पीछे नहीं रहा. पहले गोल करने वाले रेजाईन ने इस बार मोहम्मद मोहेब्बी को बेहतरीन क्रॉस दिया, जिन्होंने हेडर से जोरदार शॉट लगाकर पोस्ट के सहारे गेंद को नेट में पहुंचा दिया. आखिरी मिनटों में कोई भी टीम जीत का गोल नहीं कर सकी; स्टॉपेज टाइम में क्रिस वुड का हेडर सीधे गोलकीपर के हाथों में गया.

न्यूजीलैंड की पहली वर्ल्ड कप जीत की कोशिश अब 22 जून को मिस्र के खिलाफ होने वाले अगले ग्रुप ‘जी’ मैच में जारी रहेगी. वहीं, ईरान का मुकाबला बेल्जियम से होगा. लॉस एंजिल्स में हुआ यह रोमांचक मुकाबला दिन का चौथा ड्रॉ रहा; दिन की शुरुआत काबो वर्डे द्वारा स्पेन जैसी मजबूत टीम को रोकने के साथ हुई थी.

(एजेंसी: आईएएनएस)