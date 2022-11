FIFA World Cup 2022 : ईरानी फुटबॉल टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में राष्ट्रगान गाने से किया इंकार, क्या है कारण?

अपने देश में प्रदर्शनकारियों के प्रति समर्थन दिखाने के लिए, ईरानी खिलाड़ियों ने सोमवार को इंग्लैंड के खिलाफ फीफा विश्व कप मैच से पहले अपने देश का राष्ट्रगान नहीं गाने का फैसला किया है. दोहा के खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में जब ईरान का राष्ट्रगान चल रहा था तो मैदान पर मौजूद सभी 11 खिलाड़ी खामोश थे. साथ ही स्टेडियम में मौजूद ईरानी प्रशंसकों ने भी अपने राष्ट्रगान की हूटिंग की.

#BREAKING: Iran national team players choose not to sing national anthem at World Cup match; some of the Iranian crowed booing their own national anthem pic.twitter.com/RYPvgHMNUi — Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 21, 2022