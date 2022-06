भारतीय ऑलराउंडर हार्दक पांड्या (Hardik Pandya) की कप्तानी में आयरलैंड दौरे पर पहुंची टीम इंडिया के पहले मैच के दौरान तेज गेंदबाज उमरान मलिक (Umran Malik) को राष्ट्रीय टीम के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय डेब्यू करने का मौका मिला. टीम के सीनियर खिलाड़ी भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) ने मलिक को टीम इंडिया के 98वें टी20 खिलाड़ी की कैप सौंपी.Also Read - Live Score IND vs IRE 1st T20I: उमरान मलिक को मिली डेब्‍यू कैप, भारत ने चुनी गेंदबाजी

डबलिन के द विलेज ग्राउंड में खेले जा रहे टी20 सीरीज के पहले मैच के दौरान टॉस से पहले उमरान मलिक को इंडिया कैप सौंपी गई है. उनके और उनके परिवार के लिए ये एक बेहद खास दिन है.

A dream come true moment!!Congratulations to Umran Malik who is all set to make his T20I debut for #TeamIndia

He gets No.98 #IREvIND pic.twitter.com/8JXXsRJFbW

— BCCI (@BCCI) June 26, 2022