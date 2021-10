आयरलैंड की एमी हंटर (Amy Hunter) सोमवार को अपने 16वें जन्मदिन पर जिम्बाब्वे के खिलाफ नाबाद 121 रन बनाकर वनडे फॉर्मेट में शतक लगाने वाली सबसे युवा बल्लेबाज बन गई हैं।Also Read - Ireland vs Zimbabwe: Brendan Taylor ने लिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास, अब जिम्बाब्वे को सताने लगी याद

इससे पहले वनडे में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष बल्लेबाज पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) थे, जिन्होंने 1996 में 16 साल और 217 दिन की उम्र में श्रीलंका के खिलाफ 102 रन बनाए थे।

वहीं महिला क्रिकेट में ये रिकॉर्ड भारत की मिताली राज (Mithali Raj) के नाम था, जिन्होंने 1999 में 16 साल और 205 दिन की उम्र में आयरलैंड के खिलाफ नाबाद 114 रन बनाकर ये उपलब्धि हासिल की थी। 16 साल की एमी ने दोनों ही दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ा।

THE CENTURIONS Ireland Women’s ODI century honours board: * Amy Hunter (2021)

Karen Young (2000)

* Mary-Pat Moore (1995)

Miriam Grealey (2000)#CongratsAmy #BackingGreen pic.twitter.com/AwIvb4liLJ — Ireland Women’s Cricket (@IrishWomensCric) October 11, 2021

रिकॉर्डतोड़ पारी खेलने के बाद हंटर ने कहा, “ये वास्तव में अच्छा लगता है – ये काफी सच्चा है, मुझे वास्तव में नहीं पता था कि जब मैं अपने अर्धशतक तक पहुंच रही थी तो मुझे क्या सोचना चाहिए। मैं बस वहीं रहना चाहती थी। जब मैं अपने शतक तक पहुंच गई, तो मुझे नहीं पता था क्या करना है, हेलमेट उतारना है या रखना है। ये अविश्वसनीय था।”

तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए हंटर ने 127 गेंदों की अपनी पारी में आठ चौके लगाए और लेग साइड पर चौके के लिए फ्लिक के साथ अपना शतक पूरा किया जिसकी मदद से आयरलैंड ने हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में 312-3 पर अपनी पारी समाप्त की।

हंटर ने 15 साल की उम्र में मई में स्कॉटलैंड के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया। वो आयरलैंड के लिए वनडे शतक लगाने वाली चौथी महिला हैं। पिछली तीन वनडे पारियों में 2, 1 और 4 रन के निराशाजनक स्कोर के बाद उन्होंने आज ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की।